Vse, kar morate vedeti o cepivu proti novemu koronavirusu

Cepivo proti novemu koronavirusu bo še ta teden v Sloveniji, predvidoma v nedeljo pa bodo prvi že tudi cepljeni (za vse bo brezplačno). Pri tem se mnogim porajajo vprašanja o njegovi uporabi in varnosti, zato smo zbrali nekaj pogosto zastavljenih vprašanj z odgovori, ki smo jih črpali iz gradiva Alojza Ihana, predstojnika Katedre za mikrobiologijo in imunologijo (Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani).



Koliko časa traja zaščita po cepljenju?

Po podatkih iz študijskega spremljanja pravijo, da cepiva ščitijo vsaj tri mesece. A Ihan pravi, da bomo kmalu verjetno lahko trdili, da za pol leta (ko bodo prišli dodatni podatki).



Koliko odmerkov je treba?

Dva, predvidoma v razmaku 21 dni, da bi bila maksimalno učinkovita. Tu govorimo o Pfizerjevem cepivu. Obeta se nam še Modernino (za njeno velja, da se druga doza aplicira v razmaku 28 dni) in AstraZeneckovo (mesec dni).



Pomembno je, da sta oba odmerka iz istega cepiva.



Kako učinkovito je cepivo?

Po obeh odmerkih 95-odstotno (Pfizerjevo in Modernino cepivo).



Podatki o delovanju cepiva, ki jih je predložil Pfizer komisiji FDA, kažejo, da cepivo omogoča delno zaščito že po prvem odmerku (52 odstotkov), nekaj dni po drugem odmerku zraste zaščita na 90,5 odstotka in na 94,8 odstotka sedem dni po drugem odmerku.



Covid 19 sem že prebolel. Ali naj se cepim?

Ljudje, ki so preboleli covid 19, naj se vseeno cepijo, svetuje Ihan. Cepljenje, ki bo za množično uporabo na voljo zlasti v pomladansko-poletnem času, bo najboljša priprava populacije na naslednjo hladno sezono, saj bo zanesljivo ščitilo vsaj pol leta.



Želim zanositi oziroma sem noseča. Naj se vseeno cepim?

Svetujejo, da se nosečnice ne cepijo, saj niso bile vključene v klinične faze preizkušanja (zato zanje ne bo znanih rezultatov). Bodoče matere, ki načrtujejo zanositev, naj načrtujejo, da ne pride do zanositve dva meseca po prejemu zadnjega odmerka. To je sprejeta doktrina.



Doječe matere naj se ne bi cepile, razen če gre za drugačno odločitev doječe matere in lečečega zdravnika.



Kako je s cepljenjem otrok?

Za cepljenje otrok imajo premalo podatkov, zato je ta trenutek pravilo, da se lahko z novimi cepivi cepijo starejši od 16 let.



Kakšni so stranski učinki?

Med kliničnim preizkušanjem Pfizerjevega cepiva niso opazili resnih neželenih učinkov. Med blažjimi stranskimi učinki so bile najpogostejše vnetne reakcije na mestu injiciranja, mišična bolečina, utrujenost, glavobol in vročina.



Kot največjo pomanjkljivost Ihan izpostavlja nepreizkušenost – čeprav ni podatkov in znanih imunoloških mehanizmov, ki bi vzbujali pomisleke in skrbi glede morebitnih neželenih učinkov, so pri novih tehnologijah mogoči pojavi, ki jih še ne poznamo.



»Zaradi alergijskih reakcij ob cepljenju, opaženih v Veliki Britaniji po cepljenju dveh ljudi z anamnezo anafilaksije, se cepljenje do razjasnitve vzroka za nastanek alergije odsvetuje pri osebah, ki so kdaj imeli anafilaktično reakcijo in/ali imajo zdravila proti morebitni anafilaktični reakciji. Hkrati se cepljenje odsvetuje ljudem, ki imajo znano alergijo na sestavine cepiva – v poštev pride zlasti alergija na polietilenglikol (PEG), ki je v cepivu del lipidnega nanovezikla,« piše Ihan in dodaja, da dolgoročnejši stranski učinki cepljenja niso znani, ker je za to potreben čas.