Vse, kar morate vedeti, če vas doleti karantena

Doslej je bilo izdanih 21.840 karantenskih odločb, so sporočili z ministrstva za zdravje.

Svoboda gibanja

Če je karantena odrejena v vrtcu ali šoli, morajo otroci doma ostati vsaj dva tedna. FOTO: Gargonia Getty Images/istockphoto

Če mora v karanteno otrok

Za otroke navodila prejmejo starši ali pooblaščeni skrbniki otroka.



Epidemiolog oceni, za katere osebe predlaga karanteno. V primeru pojava okužbe z novim koronavirusom v šoli ali vrtcu se predlaga karantena za otroke in vzgojno osebje oziroma učitelje. Za kontakte kontaktov, v tem primeru starše, se karantena v tem primeru ne predlaga.



Otrok, ki je 14 dni v karanteni in je po koncu karantene zdrav, se po navadi ne testira. Otrok, ki je po koncu 14-dnevne karantene zdrav, se lahko vrne v vrtec ali šolo.



Za drugo osebju v vrtcu ali šoli in druge otroke veljajo splošna navodila, da spremljajo svoje zdravstveno stanje in se v primeru pojava bolezenskih znakov okužbe s sars-cov-2 posvetujejo z zdravnikom.

(NIJZ)

Kaj je domača izolacija?

Stop, koronavirus! FOTO: Bet_noire Getty Images/istockphoto

Karantena je ukrep, s katerim se preventivno zaradi preprečevanja širjenja nalezljivih bolezni omeji svobodno gibanje sicer zdravim osebam in ga odredi ministrstvo za zdravje na predlog NIJZ. Oseba mora ostati doma, osebe v skupnem gospodinjstvu brez odrejene karantene pa morajo upoštevati priporočila socialnega distanciranja.Priporočila NIJZ za ravnanje v karanteni na stalnem oz. začasnem naslovu so namenjena osebam, ki so bile v visoko tveganem tesnem stiku z bolnikom s covidom 19 in jim je bila odrejena karantena ali pa jim je bila ta odrejena ob vstopu v Slovenijo.Karantena traja 14 dni od zadnjega visoko rizičnega tesnega stika z bolnikom s covidom 19 oz. 14 dni od prihoda osebe, ki ji je bila odrejena karantena, v Slovenijo. Odločbo za karanteno bo naslovnik prejel po pošti z ministrstva za zdravje.V skladu z navodili bo moral ostati doma, ne sme v službo ali trgovino, ne sme uporabljati javnega prevoza in taksijev. Prav tako ne sme sprejemati obiskov na domu. Z osebami skupnega gospodinjstva mora vzdrževati medsebojno razdaljo vsaj 1,5 metra. Skrbeti mora za higieno oziroma razkuževanje rok, uporabljati mora svoj jedilni pribor in higienske pripomočke.Osebam, ki živijo v skupnem gospodinjstvu in jim ni bila odrejena karantena, ni odvzeta svoboda gibanja. Kljub temu pa tudi zanje velja, da naj se brez potrebe ne družijo z osebami zunaj gospodinjstva, pazijo na medsebojno razdaljo, v trgovino gredo čim manjkrat in takrat, ko ni veliko ljudi. Tisti, ki ne morejo dela opravljati od doma, lahko hodijo v službo, vendar naj prenehajo ob pojavu bolezenskih težav.Če je v skupnem gospodinjstvu tudi zboleli za covidom 19, se zdrave osebe v gospodinjstvu ne smejo zadrževati v istih prostorih kot bolnik.Domača izolacija ali osamitev je ukrep, ki ga izbrani osebni zdravnik odredi bolniku s covidom 19 in pomeni, da ne sme zapuščati doma, da mora omejiti stike z drugimi in dosledno upoštevati priporočila za preprečevanje širjenja bolezni. Izolacija se odredi tudi za osebe z akutno okužbo dihal, ki nimajo potrjene okužbe s covidom 19.Pri bolniku, ki ni imel vročine, je predvideni čas izolacije 14 dni po začetku simptomov, pri bolniku z vročino pa 14 dni po koncu vročine. Kontrolni brisi oz. kontrolna testiranja niso potrebna.Glede na napotke NIJZ oseba v domači izolaciji ne sme zapuščati doma, tudi za obisk zdravnika naj ne uporablja javnega prevoza ali taksijev. Skrbi naj za higieno oziroma razkuževanje rok, uporabljati mora svoj jedilni pribor, higienske pripomočke in brisače. Če je možno, naj se v gospodinjstvu umakne v ločen prostor, uporablja ločeno spalnico in kopalnico. Če te možnosti nima, uporabi kopalnico takrat, ko drugih v njej ni.Za hišne ljubljenčke naj poskrbijo drugi člani gospodinjstva. Če to ni mogoče, si mora oseba pred ukvarjanjem z živaljo in po tem umiti roke.