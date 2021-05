Slovenija vse bližje zeleni fazi, ena regija še v rdeči

V 4136 PCR-testih v četrtek je bilo pozitivnih 331 oziroma osem odstotkov (prejšnji četrtek 11,9), je sporočila vlada. Opravili so tudi 33.317 hitrih testov (pozitivni se nato potrjujejo s PCR-testi). Sedemdnevno povprečje novih okužb je 372. Ko bo padlo pod 300, bomo v zeleni fazi. Po napovedih naj bi se to zgodilo še ta mesec, in če se bodo nadaljevale številke zadnjih dni, se utegnejo napovedi uresničiti.V bolnišnicah se zdravi 348 oseb, od tega jih je 111 na intenzivni negi. Umrle so še tri osebe.Doslej je prvi odmerek cepiva proti covidu 19 v Sloveniji prejelo 608.079 oseb, starejših od 18 let, kar je 35,2 odstotka populacije. Število cepljenih z drugim odmerkom je 313.602 oziroma 18,2 odstotka. Prebolevnikov je po podatkih vlade 240.211.Po podatkih sledilnika covida je med regijami stanje najslabše v primorsko-notranjski, ki je na meji med oranžno in rumeno fazo, preostale regije so v rumeni in se približujejo zeleni. Tam je že nekaj dni koroška regija, saj ima najboljšo epidemiološko sliko.