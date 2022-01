Vsakemu novorojenčku drevo (FOTO)

Z začetkom letošnjega leta se je v Pomurju začela zanimiva in koristna akcija dveh družabnikov, s katero želijo pomagati novorojenčkom in naravi. V Splošni bolnišnici Murska Sobota so podprli pobudo lokalne podjetnice Simone Kurbus, direktorice Vrtnega centra Kurbus z Melov pri Gornji Radgoni, in začeli izvajati projekt Ko se rodim, drevo dobim.

Podjetna Simona je v Vatikan poslala 1200 božičnih zvezd.

»Živimo v časih, ko zelene površine hitro izginjajo, namesto njih rastejo mesta in stolpnice. Tudi v naših vrtovih in sadovnjakih je čedalje manj dreves, nadomeščajo jih manjše rastline in tlakovane poti. Čeprav je Slovenija ena izmed najbolj zelenih držav v EU, moramo misliti na naše otroke in prihodnje generacije. Gozdovi so pljuča našega planeta in naši redni dobavitelji kisika. Ljudje se tega preslabo zavedamo, zato bo vsak novorojenec dobil darilni bon za nakup drevesa po izbiri za 50 odstotkov cene,« je povedala Simona Kurbus, ki je pred nekaj tedni s svojimi božičnimi zvezdami poskrbela za okrasitev vseh štirih vatikanskih bazilik.

60 evrov je vrednost bona.

Prvo izmed dreves iz svojega vrtnarstva so že podarili prvemu novorojenčku v letošnjem letu, ki je v murskosoboški bolnišnici prišel na svet na novo leto ob 7.26. Korenjak Luka, ki je tehtal 3390 gramov in v dolžino meril 51 centimetrov, oz. njegovi starši Urška in Denis so prejeli bon za drevo po izbiri do vrednosti 60 evrov. Kot poudarja Kurbusova, želijo predvsem približati naravo ljudem in jih spomniti, kako pomembna so drevesa in druge rastline za življenje.

Razmišljajo tudi v smeri ohranjanja narave.