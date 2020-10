Vsaka nosi svojo zgodbo

Svoja dela je poslalo 27 ustvarjalk in ustvarjalcev. FOTOGRAFIJE: Oste Bakal

Skozi motive se zrcalijo bajke, povesti in zgodbe iz preteklosti.

Ob praznovanju 25. občinskega praznika občine Gornja Radgona so v prostorih domačega mladinskega centra na Trgu svobode odprli razstavo panjskih končnic. Ustvarjalno društvo Art Klub 7 je na pobudo mlade čebelarke in članice društvaorganiziralo natečaj in razstavo. Ideja je vzniknila med minulo epidemijo, ko je Urška Fridau svoj čas namenila skrbi za zelišča in čebelice. Utrnila se ji je misel, da bi svojo ustvarjalnost delila z drugimi.»Junija je naše Ustvarjalno društvo Art klub 7 razpisalo natečaj Poslikava panjskih končnic. Ker vsaka končnica nosi svojo zgodbo, je bila nujna ureditev priložnostne razstave,« pravi akademska slikarkaiz Art kluba 7. Kot dodaja, se v »društvu Art Klub 7 zavedamo, da so poslikane panjske končnice del slovenske zgodovine. Gre za ljudsko umetnost, ki je vzklila v osemnajstem stoletju, rodila se je tako rekoč sama od sebe iz ljudske zavesti. Skozi motive se zrcalijo bajke, povesti in zgodbe iz preteklosti.«Svoja dela je na natečaj poslalo 27 ustvarjalk in ustvarjalcev različnih starosti. Njihove umetnine so do konca oktobra na ogled v Mladinskem centru Gornja Radgona, pozneje pa bodo krasile čebelnjak na Stavešinskem Vrhu nedaleč od mesta penine in sejmov Gornje Radgone.