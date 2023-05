Vsaka generacija zasadi svoje drevo (FOTO)

Za Artiče in okoliške vasi v brežiški občini je letošnje leto prav posebno: praznujejo dvojni jubilej, in sicer 50 let predšolske vzgoje in 180 let šolstva v Artičah. Ni čudno, da so praznovali kar dva dneva, na prireditvah pa so se predstavili tako najmlajši in učenci, kot učitelji in vzgojitelji ter tudi bivši učenci šole. S tem so znova pokazali, da sta tako vrtec kot šola srce kraja in okoliških vasi, tisti povezovalni člen, središče kulturnega, športnega in drugega dogajanja.

Zaposleni v Vrtcu Ringaraja FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

Šolstvo se je v Artičah začelo pisati leta 1843, pred tem so premožnejši kmetje pošiljali svoje sinove v šolo v Brežice, večina otrok pa je ostala brez pouka. Na željo domačinov je bila ustanovljena zasilna farna šola. Pouk prvih osnovnih naukov iz branja, pisanja in računstva je začel kaplan Andrej Jug, ki je sprva poučeval le pet učencev.

Zbrani na prireditvi ob 180-letnici šole ob nagovoru ravnateljice FOTO: Rok Retelj

Število otrok je z leti naraščalo, dobri dve desetletji pozneje je v šolo hodilo že 60 učencev, v šolskem letu 1933/34 pa je hram učenosti obiskovalo 316 učencev, kar je zahtevalo dograditev prostorov. Že v letu 1886, ko so kupili prvi sadovnjak, so se učenci v praksi spoznavali s kmetijstvom, predvsem sadjarstvom, ki je tudi danes prepoznavni znak Artič in okolice. Pouk kmetijstva so uvedli tudi po drugi svetovni vojni, in sicer na željo staršev, ki so želeli, da se njihovi otroci seznanijo z vzgojo sadnih dreves, ker so bila v drevesnicah zelo draga.

Prizor iz muzikala FOTO: Rok Retelj

Pestra zgodovina

»V zgodovini ni bilo vedno lahko, saj se je šola morala čez vsa ta leta prilagajati različnim političnim ureditvam, preživela je pomanjkanje, vojno, požar, spremembe voditeljev in učnih načrtov. Od leta 1843 se je nekajkrat spremenila tudi lokacija šole, pozneje pa tudi sama zgradba, ki se je zaradi povečevanja števila učencev in s tem potreb po dodatnih prostorih postopoma večala do današnje velikosti. Zadnja pridobitev je bila v lanskem letu dozidava novega, sodobnega vrtca. Zdaj smo spet pred prelomnico šolstva v Artičah, saj nas v naslednjem letu čaka sanacija šole. Za nekaj časa se bomo preselili na druge lokacije in veselo pričakovali čas, ko bomo vstopili v povsem nove, prenovljene prostore s primerno, sodobno opremo. Pomembno je, da so pogoji za delo dobri, še bolj pomembno pa je, da so dobri naši medsebojni odnosi, ki pomenijo spoštovanje, sodelovanje in strpnost,« je na slovesnosti dejala ravnateljica OŠ Artiče Vesna Bogovič, ki šolo vodi celi dve desetletji, ravnateljevanje je prevzela od Mihe Halerja, ki je v šoli in kraju pustil neizbrisen pečat. Danes jo obiskuje 214 učencev, v predšolsko vzgojo pa je vključenih 108 malčkov.

Folklorna skupina OŠ Artiče FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

Jubilejev pravzaprav več

Abrahama je vrtec praznoval lani, ko so dobili nov, sodoben 6-oddelčni vrtec, to pa je ena izmed štirih faz sanacije in dograditve šole in vrtca v Artičah, ki ga je v celoti financirala občina Brežice. »Pol stoletja je za nami, odkar se je v Artičah začela predšolska vzgoja. Spomini preteklosti vrtca so bogata zakladnica naših začetkov. Pisalo se je leto 1972, ko je 22 otrok prvič prestopilo prag v prosvetnem domu v Artičah. Skromno opremljeni prostori niso zaustavili veselega in sproščenega vzdušja otrok in vzgojiteljice, ki je bila polna življenja,« je na prireditvi povedala Nataša Petelinc, pomočnica ravnateljice vrtca, in se ob tej priložnosti zahvalila Stanislavi Šebrek, prvi vzgojiteljici v Artičah, in Mihi Halerju, ki je bil ravnatelj šole tudi v letu, ko so v kraju vzpostavili vrtec.

Vrtec obiskuje več kot 100 otrok, od lani imajo novega, sodobnega. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

A omenjena jubileja v Artičah nista edina, v resnici jih je mnogo več. Poleg tega praznujejo 120-letnico šolske stavbe in škarpe, 70-letnico, kar so imeli na šoli šahovskega republiškega prvaka za nižje gimnazije, 65 let, kar je bila ustanovljena zadruga Lastovka, 60 let, odkar merilo za brezplačno malico ni bila več oddaljenost in odkar so učenci upravičeni do brezplačnega prevoza, 55 let, odkar je bila dograjena in prenovljena stara šola in odkar so otvorili telovadnico, takrat še v prosvetnem domu, 45 let, odkar je bil dograjen novi del šole, in 30 let, odkar je šola razpisala novo delovno mesto za specialnega pedagoga. Mineva tudi 25 let od otvoritve nove telovadnice in 20 let, odkar je bila uvedena devetletka. In 20 let je od takrat, ko je Miha Haler žezlo ravnateljevanja predal Vesni Bogovič, ki šolo z veliko mero spoštovanja do prav vseh vodi že peti mandat.

Stanislava Šebrek je bila prva vzgojiteljica v vrtcu Artiče. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

Zdaj drugačen sadovnjak

Šola je bila nekdaj znana tudi po lastnem sadovnjaku, ta je imel kar 1200 dreves. Zdaj ga nimajo več, ker je bil že star in dotrajan. Sicer pa na območju, kjer je bil sadovnjak, zdaj vsako leto posadi drevo ena generacija učencev, prvošolcev in nato skrbi za to drevo ves čas šolanja. »Skrbimo tudi za šolski vrt. Imamo tri visoke grede, kjer učenci vzgajajo rastline do semen in nato urejajo semensko banko. Dejavnost šolskega vrta vsako leto predstavljamo na različnih sejmih, kot sta Kozjansko jabolko v Podsredi in Altermeid v Celju, uredili smo tudi kompostnik in hotel za žuželke,« je povedala ravnateljica.

Na prireditvi so se predstavili prav vsi vrtičkarji. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

Ob jubilejih so pripravili dvojno slavje, ki so se ga udeležili številni ugledni gostje iz lokalnega in širšega okolja. Vse je še posebno navdušil muzikal, ki so ga družno pripravili sedanji in nekdanji učitelji in učenci šole. Tako veliko nastopajočih niso imeli še na nobeni prireditvi.

Nataša Petelinc Vrtec Ringaraja vodi že dve desetletji. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda