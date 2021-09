Vsak tretji živi v revščini

Sodobni otroci se srečujejo z mnogimi stiskami, s kakršnimi so se spopadale že generacije pred njimi, kot so denimo revščina in izključenost, hladni družinski odnosi in podobno, hkrati pa jih pestijo tegobe sodobnega življenja, ki jih je, med epidemijo pa še posebno, priklenilo pred zaslone tehnoloških igrač in oropalo socialnih stikov, ki jih v resnici potrebuje prav vsak od nas. Spletejo se številna prijateljstva.Prav zato je delo, ki ga opravljajo organizacije, kot je Zveza prijateljev mladine Slovenije, ki vsako leto pelje na morje v svoje letovišče Pacug, v enega izmed 10 obmorskih domov...