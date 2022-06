Vsak tretji Slovenec bo v četrtek na račun dobil denar: najmanj 140 in največ 450 evrov

Letni dodatek za leto 2022 bo 615.409 uživalcev prejelo skupaj z junijskimi pokojninami prihodnji četrtek (30. junija 2022), so sporočili iz Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Zpiz). Za ta namen bo porabljenih preko 161 milijonov evrov. Pri junijskih pokojninah bo letni dodatek izplačan 601.728 uživalcem pokojnin izplačan v naslednjih višinah (razdelili si bodo 157,7 milijona evrov):

– 135.131 uživalcem, ki prejemajo pokojnino v znesku do 570 evrov, se bo letni dodatek izplačal v višini 450 evrov;

– 121.436 uživalcem, ki prejemajo pokojnino v višini od 570,01 evra do 680 evrov, se bo letni dodatek izplačal v višini 310 evrov;

– 101.230 uživalcu, ki prejema pokojnino v višini od 680,01 evra do 805 evrov, se bo letni dodatek izplačal v višini 250 evrov;

– 89.879 uživalcem, ki prejemajo pokojnino v višini od 805,01 evra do 970 evrov, se bo letni dodatek izplačal v višini 200 evrov;

– 154.052 uživalcem, ki prejemajo pokojnino višjo od 970 evrov, se bo letni dodatek izplačal v višini 140 evrov.

Izjema »Letni dodatek bo 44.651 uživalcem, katerim se pokojnina po določbah mednarodnih pogodb izplačuje v sorazmernem delu oziroma se jim zaradi delne zaposlitve izplačuje delna pokojnina ali pokojnina v sorazmernem delu izplačan v celotni višini 450 evrov, če osnova za odmero letnega dodatka ne presega 570 evrov. Tem bo letni dodatek izplačan v skupni višini 19.938.337 evrov. Vsem ostalim 37.762 uživalcem, katerih osnova za odmero letnega dodatka presega 570 evrov, pa bo letni dodatek izplačan tudi ob upoštevanju podatka o sorazmernem delu osnovnega prejemka, v odvisnosti od števila mesecev slovenske dobe v primerjavi s številom mesecev celotne zavarovalne dobe oziroma v odvisnosti od števila ur delne zaposlitve, v skupni višini 4.006.757 evrov,« so sporočili iz Zpiza.

Prejemniki nadomestila iz invalidskega zavarovanja, teh je 13.681, si bodo razdelili 3.390.924 evrov, in sicer na sledeči način:

– 13.507 uživalcem, ki so upravičeni do izplačila letnega dodatka kot prejemniki nadomestila iz invalidskega zavarovanja in prejemajo nadomestilo v višini do 805 evrov, se bo letni dodatek izplačal v višini 250 evrov;

– 117 uživalcem, ki so upravičeni do izplačila letnega dodatka kot prejemniki nadomestila iz invalidskega zavarovanja in prejemajo nadomestilo v višini od 805,01 evra do 970 evrov, se bo letni dodatek izplačal v višini 200 evrov;

– 57 uživalcem, ki so upravičeni do izplačila letnega dodatka kot prejemniki nadomestila iz invalidskega zavarovanja in prejemajo nadomestilo višje od 970 evrov, se bo letni dodatek izplačal v višini 140 evrov.