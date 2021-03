Vsak tretji izvid lažno pozitiven

Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) je bil vsak tretji pozitivni izvid hitrega testiranja na okužbo z novim koronavirusom lažen, danes poročata Radio Slovenija in spletni portal Necenzurirano. To je pokazalo potrjevanje pozitivnih izvidov hitrih testov še na PCR testiranju v obdobju od 13. februarja do četrtka.Od 13. februarja namreč vse osebe, ki jim okužbo z novim koronavirusom potrdijo s hitrim antigenskim testom, preverijo še z bolj zanesljivim PCR testom. V statistiko je okužba zabeležena, ko jo potrdijo tudi s PCR metodo testiranja.Po poročanju medijev, ki sta pridobila podatke NIJZ, so v tem obdobju s PCR testi preverjali okoli skoraj 4.500 hitrih testov s pozitivnim izvidom, pri čemer pa se je na nato izkazalo, da je jih je bila tretjina lažno pozitivna.Kot so na NIJZ navedli za radio, je kakovost podatkov odvisna predvsem od izvajalcev testiranja. Oba medija sta ob tem izpostavila, da so morale osebe z okužbo, potrjeno s hitrim testom, na rezultate PCR testiranja počakati v izolaciji.