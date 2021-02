Koliko nam še manjka do rumene faze in kaj se bo takrat sprostilo

Včeraj je bilo opravljenih 4.861 PCR-testov na novi koronavirus. Odkritih je bilo 948 pozitivnih ali 19,5 odstotka med vsemi testiranimi. Poleg omenjenih PCR-testov je bilo opravljenih še 27.189 hitrih testov. V bolnišnicah je trenutno 513 oseb, intenzivno zdravljenje pa potrebuje 95 bolnikov.V petek je umrlo 13 oseb, ki so bile okužene z novim koronavirusom, poroča sledilnik covida 19. Vse skupaj je do zdaj v Sloveniji umrlo 3.836 oseb, ki so bile pozitivne na smrtonosni virus.Koliko nam manjka do rumenega območja, v katerem so predvidena nova sproščanja, je razvidno iz zgornje grafike (sedemdnevno povprečje okuženih mora upasti pod 600 – trenutna vrednost 763, število hospitaliziranih pa pod 500 – trenutno 513). Ko bosta oba pogoja izpolnjena, je po podatkih z vladne spletne strani pričakovati:– prekinejo šolanje na daljavo ostali razredi srednjih šol,– pouk se odpre tudi na fakultetah,– za vse se odprejo dijaški in študentski domovi,– sprostijo se preostale servisne dejavnosti,– ukine pa se tudi prepoved gibanja v nočnem času po vsej državi ali po regijah.