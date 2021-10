Vsak meter ceste veliko pomeni (FOTO)

Na območju občine Gornja Radgona je v veselje mnogih občanov, zlasti na podeželju, potekala sanacija lokalnih in občinskih cest tar javnih poti. Na občinskih cestah v naseljih Ivanjševski Vrh, Orehovski Vrh in Zagajski Vrh je bila pred modernizacijo asfaltna prevleka v zelo slabem stanju z večjimi posedki in različnimi deformacijami ter neustrezno gramozno podlago, neurejeno je bilo tudi odvodnjavanje. Vse preostale navedene ceste so bile pred modernizacijo še v gramozni izvedbi z neustrezno podlago in neurejenim odvodnjavanjem.

Vse ceste je blagoslovil in zaželel srečno vožnjo župnik Franc Halas (v družbi gostitelja dogodka Franca Frasa). FOTOGRAFIJE: Dušan Zagorc

V okviru modernizacije in obnove se je na vseh cestah izvedla nova gramozna podlaga, po potrebi tudi manjši oporni zidovi in razširitve cest, ustrezno odvodnjavanje z obcestnimi jarki, muldami in prepusti ter nova asfaltna prevleka z utrjenimi bankinami. V Ulici ob potoku Gornja Radgona se je istočasno izvedel tudi manjkajoči del vodovodnega in kanalizacijskega omrežja ter postavila nova javna razsvetljava.

Skupna dolžina vseh moderniziranih cest v letu 2020/21 znaša 5610 metrov, vrednost obnovitvenih del, po pogodbi z izbranim izvajalcem GMW, d. o. o., iz Turjancev, pa je znašala 674.502,43 evra. Ob praznovanju 26. občinskega praznika pa je na lokaciji Orehovski Vrh potekala nekakšna simbolična skupna slovesnost ob predaji namenu vseh obnovljenih cestnih odsekov, ki mnogim vaščanom pomenijo življenje.

Ob predaji namenu vseh obnovljenih cestnih odsekov so prerezali trak.

Trak so poleg župana Stanislava Rojka, predstavnika izvajalca del Branka Weindorferja in domačina Franca Frasa prerezali predsedniki Branko Kocbek, Štefan Pucko, Bogdan Šajnovič in Ivan Zemljič štirih od petih krajevnih skupnosti radgonske občine. O pomenu modernizacije cest po krajevnih skupnostih je spregovoril župan Rojko, za glasbeni program so poskrbeli Tamburaši KD Peter Dajnko iz Črešnjevcev, vse cestne odseke pa je blagoslovil radgonski župnik Franc Hozjan.

Modernizacijo cest v občini je predstavil župan Stanislav Rojko.