Vsak glas šteje! Veste, koliko evrov na mesec dobijo stranke, ki dobijo vsaj odstotek glasov?

V poplavi političnih strank, ki nastopajo na letošnjih parlamentarnih volitvah res šteje vsak glas. Medtem ko nekatere manjše trepetajo in se bojijo, da ne bodo prestopile parlamentarnega pragu, si druge želijo, da bi dosegle vsaj en odstotek glasov. Zakaj? Zakon o političnih strankah določa, da imajo stranke, ki na zadnjih volitvah v državni zbor dobijo najmanj en odstotek glasov volivcev, pravico do sredstev iz državnega proračuna.

Omenjeni zakon v 23. členu pravi: »Če je na volitvah več strank predložilo skupno kandidatno listo, imajo pravico do sredstev iz državnega proračuna, če so v državi dobile najmanj 1,2% glasov (če sta skupno listo predložili dve stranki) oziroma najmanj 1,5% glasov (če so skupno kandidatno listo predložile tri ali več strank). Stranke iz prvega in drugega odstavka tega člena so upravičene do 25% sredstev, namenjenih v proračunu za financiranje političnih strank, v enakih deležih, do preostalih 75% sredstev pa so upravičene sorazmerno s številom glasov volivcev, ki so jih dobile v vseh volilnih enotah. Stranke, ki so predložile skupno kandidatno listo, si delijo sredstva, pridobljena na podlagi proporcionalne delitve, v skladu z medsebojnim sporazumom, če sporazum ni sklenjen, pa po enakih deležih.«

V nadaljevanju zakona še piše, da se sredstva, namenjena financiranju političnih strank, določijo v proračunu Republike Slovenije in ne smejo presegati 0,017 % bruto družbenega proizvoda, doseženega v letu pred sprejetjem proračuna. Višina sredstev, ki pripadajo posamezni stranki, se določi v finančnem načrtu državnega zbora. Sredstva se strankam izplačujejo po dvanajstinah, torej mesečno. V minulem mandatu je bilo na leto za politične stranke namenjenih 2.537.147,00 evrov.

Denar štirim neparlamentarnim strankam

V zadnjih štirih letih so bili do sredstev poleg parlamentarnih strank upravičeni še SLS, Piratska stranka, Dobra Država in Zeleni Slovenije. Iz državnega proračuna je od 4.6. 2018 do konca leta 2021 največ sredstev dobila stranka SDS, sledita LMŠ in SD.

SLS je od volitev 2018 pa do konca leta 2021 prejela 361.376,27 evrov, Piratska stranka nekaj manj kot 350 tisoč evrov, stranka Dobra država je dobila 282.931,93 evrov, Zeleni Slovenije pa so v tem obdobju dobili 121.702,53 evrov.