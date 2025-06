Vsak deseti prebivalec Slovenije je sladkorni bolnik, mnogi tega niti ne vedo (FOTO)

Izjemno živahno je bilo c minulih dneh po številnih slovenskih mestih in krajih, še zlasti tam kjer imajo delujoče društvo sladkornih bolnikov. Zveza društev diabetikov Slovenije #DarujemKilometre je namreč začela z vseslovenskim pohodom po različnih delih Slovenije.

S kampanjo zveza ozavešča o sladkorni bolezni ter Slovenke in Slovence spodbuja k telesni aktivnosti in zdravemu življenjskemu slogu. Letošnji cilj je zbrati milijon kilometrov. V Zvezi društev diabetikov Slovenije kampanjo #DarujemKilometre vodijo že sedmo leto, opozarjajo pa, da vsak 10. prebivalec Slovenije živi s sladkorno boleznijo, polovica odraslih pa sploh ne ve, da ima to nevarno bolezen.

FOTO: Oste Bakal

FOTO: Oste Bakal

Gibanje je ena najbolj dostopnih oblik preventive in podpore pri vodenju bolezni, zato je vsaka spodbuda k aktivnemu življenju še kako pomembna, so ob začetku pohodov sporočili iz zveze, kamor vabijo nove članice in člane. Cilj letošnje kampanje je sicer skupaj zbrati milijon kilometrov. Do tokratne akcije pohodov, ki so se odvijali v večini od 37 mest, kjer delujejo društva diabetikov, so mimogrede zbrali že 739.302 kilometra, do cilja jih tako loči še 260.698.

»Zato Gremo skupaj do milijona! Slovenke in Slovence spodbujamo k telesni aktivnosti in zdravemu življenjskemu slogu. Lani smo naš cilj, zbrati dovolj kilometrov do Lune, presegli. S 739.302 kilometri smo skoraj že na pol poti nazaj na Zemljo. Naš naslednji cilj je torej zbrati milijon kilometrov,« poudarjajo na Zvezi društev diabetikov Slovenije, kjer so v sodelovanju z lokalnimi društvi diabetikov letos izbrali številne pohodniške poti, ki so primerne za vsakogar: od starejših do družin z majhnimi otroki. In prepričani so, da bodo dosegli svoj cilj.

FOTO: Oste Bakal

FOTO: Oste Bakal

FOTO: Oste Bakal

Pogledali tudi v sosednjo Avstrijo

Del kilometrov je minulo soboto prispevalo nekaj več kot 20 članic in članov Društva diabetikov Gornja Radgona, ki so sprehodili po svojem mestu penine in sejmov, malo pa so pogledali tudi v sosednjo Avstrijo. Kot nam je povedal predsednik Društva diabetikov Gornja Radgona Franc Golinar, so zadovoljni z udeležbo članstva na tokratnem pohodu. Šlo je za izjemno koristen sprehod in druženje, s čim opozarjajo sladkorne bolnike, kako pomembno je gibanje in zdrav slog življenja.

FOTO: Oste Bakal

FOTO: Oste Bakal

FOTO: Oste Bakal

Zato so sprehajali po samem mestu, kjer jih je lahko občudovalo čim več ljudi. Tako so se zbrali pri društvenih prostorih na Partizanski cesti 5, nato mimo mestne tržnice in Trga svobode, do državne ceste – Panonske ulice in naprej po Kerenčičevi ulici do nekdanjega mejnega prehoda na reki Muri. Po krajšem postanku je sledil pohod ob reki Muri, mimo Maximusa, do Doma starejših občanov in Turistično športnega centra Trate. Povratek na štartno mesto je sledil po čudovitem mestnem parku in po Mladinski cesti ...

FOTO: Oste Bakal

FOTO: Oste Bakal

Dodajamo še podatek, da v Sloveniji tačas deluje 37 društev diabetikov, ki vključujejo v svoje vrste okoli 14.000 članov. Žal to ni niti desetina domnevnih bolnikov s sladkorno boleznijo. Na območju Pomurja so društva v vseh centrih upravnih enot, to je v Gornji Radgoni, Lendavi, Ljutomeru in Murski Soboti. Sicer pa od leta 1956 deluje Zveza društev diabetikov Slovenije, ki bo tako prihodnje leto obeležila 70. rojstni dan!