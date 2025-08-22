V KOPRIVNICI

Vsaj sto ljudi in vsi so pihali v ista jadra (FOTO)

Uspešno so izvedli 9. Koprivniško noč in 25. vaške igre.
Fotografija: Smeha ni manjkalo. FOTO: Nada Černič Cvetanovski
Smeha ni manjkalo. FOTO: Nada Černič Cvetanovski

Nada Černič Cvetanovski
22.08.2025 ob 17:15
»Če ne bi vsi pihali v ista jadra, se ta ne bi dvignila,« je malce poetično in evforično po koncu ene največjih enodnevnih posavskih prireditev povedal predsednik PGD Veliki Kamen Gregor Sotošek. Bil je koordinator prireditve, v organizacijo katere je bilo aktivno vključenih vsaj sto ljudi.

»Tudi letos se je izkazalo, da spada prireditev med največje in najbolj prepoznavne v regiji, saj se je tistega dne v Koprivnici zbralo več kot tri tisoč ljudi iz Posavja, Dolenjske, Kozjanskega in od drugod, ki so skupaj z nami ustvarili nepozabno vzdušje,« je ponosen predsednik.

Prireditev spada med največje in najbolj prepoznavne v regiji.

Dogajanje se je popoldne začelo s priljubljenimi, že 25. tradicionalnimi vaškimi igrami, na katerih se je v zabavnem in športnem duhu pomerilo šest ekip, in sicer ekipa Lovske družine Veliki Kamen ter gasilci z Zdol, Senovega, iz Zabukovja in Podsrede, domače barve pa so zastopali mladi gasilci iz Mladinske točke Veliki Kamen, ki je bila pred leti ustanovljena v sklopu Mladinskega centra Krško in je še edina delujoča ter zelo dejavna točka v krški občini. Deluje prostovoljno in pod mentorstvom gasilskega društva.

Medtem ko se druga gasilska društva ubadajo s težavami, ker nimajo podmladka, si kamenski gasilci sami vzgojijo kader. Tudi tokrat so prav ti mladi, stari od 6 do 15 let, oblikovali svojo ekipo in bili kot rumenosrajčniki najmlajša, a nič manj zagreta ekipa na vaških igrah.

6 EKIP se je pomerilo na vaških igrah.

Vrhunec popoldneva je bil ob prazniku KS Koprivnica podelitev krajevnega priznanja, za izjemen prispevek k napredku skupnosti ga je prejel domačin Božidar Bračun. Zbrane sta pozdravila podžupan Mestne občine Krško Janez Jože Olovec ter predsednik KS Koprivnica Damjan Bogovič. Oba sta poudarila pomen prostovoljstva in enotnosti za prihodnost naše skupnosti. Zvečer je sledila prava gasilska veselica, na kateri sta nastopila Dejan Vunjak z Brendijevimi barabami ter Ansambel Občutek. Člani PGD Veliki Kamen so ob organizaciji dogodka poskrbeli tudi za bogat spremljevalni program s srečelovom in igrami za najmlajše.

Dogajanje je sklenila večerna zabava. FOTO: Nada Černič Cvetanovski
Na najzaslužnejše niso pozabili. FOTO: Nada Černič Cvetanovski
Rumenosrajčniki so bili najmlajši. FOTO: Nada Černič Cvetanovski
V Koprivnici se je zbralo več kot tri tisoč ljudi iz Posavja, Dolenjske, Kozjanskega in od drugod. FOTO: Nada Černič Cvetanovski
