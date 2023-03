Vsa Slovenija jo bere: Poglejte, koliko knjig je v 100 dneh prodal Martin Golob

»S prijatelji in družino o knjigi niti ne govorimo. Nekateri pohvalijo. A boljše, da teh pohval ni veliko, da se ne prevzamem,« skromno pove Martin Golob, župnik v Grosupljem, Lipoglavu in Polici. Kakor koli že, prevzetnost gor ali dol, Martinu je uspelo – v 100 dneh od izida knjige Na spletni prižnici do danes je bilo prodanih dobrih 13.500 knjig. Drugače povedano – tiska se že 7. izdaja. Prva je skorajda pošla, ko še natisnjena ni bila.

Martin govoril, Lojze pisal

»Ko je nastajala knjiga, sem imel pred sabo slehernika. Želel bi si, da se v tej knjigi najdejo mladi in tudi ljudje v jeseni življenja. Pa tisti, ki se poglabljajo v vero, kot tudi drugi, ki jih pač mika vsebina, ali taki, ki le iščejo drug pogled. Namen knjige je bralcu približati življenje duhovnika in življenje v veri. Cerkev bi ljudje lažje razumeli, če bi jo bolje poznali. Tudi to sem imel v mislih. Verjamem, da bo to branje lahko koga opogumilo pri hoji za Kristusom,« Martin pove o namenu knjige, ki obsega 184 strani, tematsko pa je razdeljena na štiri dele. Da je nastala knjiga, sta se s soavtorjem, piscem Lojzetom Grčmanom, lep čas pogovarjala. Za 13 ur intervjujev je nastalo, Lojze pa je to potem pretvoril v pisano besedo, ozaljšal. Knjiga je uspešnica. Zakaj tako, se sprašujejo mnogi. Martin meni, da je knjiga priljubljena predvsem zato, ker ne prinaša konflikta, predvsem pa ker daje globlji razmislek o življenju.

Zdaj si želim furati svojo faro in skrbeti za svoje farane. Da ne bodo rekli, da le okoli hodim.

»To je božje delo. Sveti duh veje, kjer hoče. To je od zgoraj. Verjamem v to, da navdihuje ljudi. Ni to samo naš um, ampak nekaj več,« pove Martin. Osebno mu je najbolj pri srcu del, ko opisuje spomine svojega otroštva in govori o svoji domači družini. »Ker sem imel lepo mladost, mi je o tem tudi najbolje govoriti,« je dejal.

Življenje ni potica

»Želim si, da tudi s pomočjo knjige približam način življenja duhovnika, vero še po kaki drugi poti, ne le za zidovi cerkve. V čast in zadovoljstvo mi je, ko naju povabijo v knjižnice po Sloveniji,« je Martin vesel, ko je treba na pot. Minuli torek je bil na Primorskem, prej tudi v Šmarju pri Jelšah, Trebnjem, Sevnici, minuli četrtek v Ljubljani v Knjižnici Otona Župančiča. »Življenje ni potica, a tudi star kruh ne. Je nekaj vmes,« je na svoj način zbrane Martin Golob navdušil s svojo srčnostjo.

7. izdaja se že tiska.

»Če bi hodil naokoli, da bi le knjigo prodajal, potem ne bi bilo to to. Ker gre na vsakem takem gostovanju za prisrčna srečanja z ljudmi, se potrudim in pri tem zelo uživam. Rad sem med ljudmi, da jim tudi sam nekaj dam,« nadaljuje Martin.

V tem hipu je v tisku že sedma izdaja knjige. FOTO: Aleteia Slovenija

»Martina so ljudje sprejeli za svojega župnika. Opažam, da ljudje po srečanju z njim domov odhajajo nekako pomirjeni. Morda za to uro ali pol pozabijo na skrbi,« dodaja Lojze Grčman, sicer novinar spletnega portala Aleteia, ki je v sodelovanju z Družino pomagala do knjige. Na srečanjih po Sloveniji ne manjka smeha. »Ob vsej dobri volji pa ljudi vsakič znova navduši s svojim pristopom in pozornostjo do starejših, ki se zbirajo, da ga poslušajo. Svojčas je deloval v Domu sv. Martina. Včasih zbranim pove, da jim lahko uredi informativni dan v domu za starostnike,« v smehu pove Grčman.

Šestim družinam že pomagali

Od vsakega izvoda sta dva evra namenjena tudi dobrodelnosti. V sodelovanju s Slovensko karitas je bilo skupaj zbranih že 24.000 evrov, ki so jih namenili šestim družinam v stiski, v teku pa je tudi že zbiranje za sedmo družino.

Avto za karitas Duhovnik in vloger Martin Golob je bil dobrodelen že poleti 2020. Iz župnije Srednja vas v Bohinju se je selil v Grosuplje. Ni se poslovil le od fare, ampak takratnega svojega vozila lade nive. Začetna cena je bila 3500 evrov, na koncu je zbral 5000 evrov in nakazal Slovenski karitas za družine v stiski.

»Martin je pred izidom knjige razmišljal, kako bi lahko pomagali ljudem. S pomočjo Slovenske karitas smo našli družine. Martin je bil jasen: želel si je, da se ve, komu točno bomo pomagali. Karitas nam je pri tem pomagala, šestim družinam smo že darovali po 4000 evrov, zdaj zbiramo za sedmo družino,« je dobrodelno noto knjige posebej omenil Tone Rode, direktor založbe Družina.

Izrezala je vse članke V Nedeljskih novicah smo objavili 10 nadaljevanj knjige Na spletni prižnici. Martin nam je zaupal, da ga je na eni od predstavitev knjige presenetila ena od bralk, ki mu je pokazala, da si je vseh 10 podlistkov izrezala in shranila.

Tako so pomagali 22-letnemu Velenjčanu Žigi, ki ima cerebralno paralizo, mladi družini iz Škofje Loke, ki je po smrti očeta in moža ostala v stiski, šestčlanski družini s Prevalj po smrti očeta, družini, ki je pred mesecem dni v ognju izgubila dom, mami samohranilki iz osrednje Slovenije in deklici iz Grosupljega. Bo še kaj napisal, pobaramo Martina Goloba. »Zdaj si želim furati svojo faro in skrbeti za svoje farane. Da ne bodo rekli, da le okoli hodim,« v smehu pristavi, potem pa sila resno poudari, da je kljub njegovim številnim aktivnostim v fari vse tako, ali še malce boljše, kot bi moralo biti.

Navdušuje s svojo srčnostjo, pozornostjo in preudarnostjo. FOTO: Rok Mihevc

V času covida je maševal prek spleta. FOTO: Aleteia.si