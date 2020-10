Slovenija je rdeča! Še tri regije presegle mejo

Vlada je v nedeljo pozno zvečer izdala odlok o razglasitvi epidemije in zapisala, da vse statistične regije dosegajo oziroma presegajo stopnjo incidence, ki zahteva razglasitev epidemije.»V Sloveniji se glede na uradne podatke o številu okuženih soočamo z drugim valom epidemije nalezljive bolezni covid-19. Priča smo njenemu hitremu in eksponentnemu širjenju med populacijo, ki močno presega normalno obolevnost. Aktualne epidemiološke razmere zahtevajo takojšnjo razglasitev epidemije na celotnem območju Republike Slovenije, saj vse statistične regije dosegajo oziroma presegajo stopnjo incidence, ki zahteva razglasitev epidemije,« so z urada vlade za komuniciranje sporočili po koncu dopisne seje.Vladni govorecje ob tem dejal, da Primorsko-notranjska, goriška in obalno-kraška regija kljub ponedeljkovi razglasitvi epidemije ostajajo na oranžnem seznamu. »Kdo je na rdečem seznamu, namreč izve takrat, ko Nacionalni inštitut za javno zdravje objavi pojavnost okužb. To je naredil v petek, danes zagotovo ni, in jutri tudi ne bo,« je dejal Kacin.