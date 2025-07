Vsa dvorana DZ v smeh! Poslanka NSi Jonasu Ž.: »Veste, jaz sem veterinarka« (VIDEO)

Proti koncu deveturne interpelacije proti notranjemu ministru Boštjanu Poklukarju, ki je bila v sredo, se je v državnem zboru zgodil zabaven incident.

Dobil opomin prve dame DZ

Poslanka Nove Slovenije Vida Čadonič Špelič je ravno razpravljala o razvpitem primeru trgovine z ljudmi in dejala, da je bila delegacija ministra za notranje zadeve in generalnega direktorja policije na delovnem kosilu z italijanskim ministrom za notranje zadeve in njegovo delegacijo v restavraciji, ki jo vodi brat vodje ministrovega kabineta, ki je takrat že bil v policijski preiskavi.

Ob tem se je oglasila predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič, ki jo je zmotilo obnašanje poslanca SD Jonasa Žnidaršiča. »Lepo prosim, gospod Jonas, tudi za vas velja isto kot za opozicijske poslance. Vzdržimo se, prosim, neprimernih gest.«

»Veste, jaz sem veterinarka«

Sledil je odziv poslanke NSi, ki je nasmejala prisotne na interpelaciji.

»Saj mene te neprimerne geste ne motijo. Veste, jaz sem veterinarka,« je prvi dami parlamenta odgovorila Vida Čadonič Špelič, Jonas pa je ob tem ostal brez besed.