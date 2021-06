Vsa Bosna na kurji ajmoht k Slovencu

Zadnja leta se planinci iz Bosne pa tudi številni tuji obiskovalci Sarajeva vedno bolj množično podajajo na Trebević, idilično gorsko planoto nad Sarajevom. Zasluge za to ima nedvomno Slovenec Primož Juvan, ki je poleti 2018 s svojimi prihranki začel graditi planinsko postojanko – Slovenski planinski dom Jure Franko. Že kmalu po začetku gradnje se je glas o leseni hiški in terasi z razgledom za milijon dolarjev, pa tudi o kurjem ajmohtu in pasulju, ki ju ponuja »Slovenac« na Trebeviću, razširil po vsej Bosni in tudi prek njenih meja. Uradnega odprtja ne bo Kljub temu ...