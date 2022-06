Vrtoglave podražitve pognale inflacijo v Sloveniji: junija pospešila na 10,4 odstotka

V Sloveniji so se cene življenjskih potrebščin junija na letni ravni v povprečju zvišale za 10,4 odstotka. Največ so k inflaciji prispevale podražitve naftnih derivatov, hrane in električne energije. Na mesečni ravni je bila inflacija 2,7-odstotna, zvišali so jo dražja elektrika, počitniški paketi in hrana, je objavil državni statistični urad.

Do pospešitve inflacije prihaja po tem, ko so se cene življenjskih potrebščin maja na letni ravni v povprečju zvišale za 8,1 odstotka, na mesečni pa za dva odstotka.

K skupnemu 10,4-odstotnemu dvigu cen na letni ravni so junija največ, 2,1 odstotne točke, prispevale višje cene električne energije, plina in drugih goriv. Plin se je podražil za 49,4 odstotka, toplotna energija za 43,6 odstotka in električna energija za 29,4 odstotka.

Sledile so višje cene naftnih derivatov in hrane, ki so inflacijo dvignili za po 1,9 odstotne točke. Cene tekočega goriva so se zvišale za 54,6 odstotka, goriva in maziv za osebna vozila pa za 34,5 odstotka.

V skupini hrane, ki se je na letni ravni podražila za 12,8 odstotka, so izstopale podražitve kruha in izdelkov iz žit (za 16,2 odstotka) ter mesa (za 12,9 odstotka).

Medtem pa so letno raven inflacije za 0,2 odstotne točke ublažile cenejše storitve iz skupine komunikacije. Cene teh so se znižale za 5,3 odstotka.

Letna rast cen, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, ki se uporablja za primerjavo gibanja cen v EU, je bila junija 10,8-odstotna (lani junija 1,7-odstotna). Mesečna rast cen je bila 2,3-odstotna, potem ko je bila prejšnji mesec dvoodstotna.