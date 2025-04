Vrtni palčki v mariborski Trafiki

Društvo Trafika je v zdaj že njihovi znameniti trafiki ob Mestnem parku (nasproti mariborske občine) pripravilo razstavo z vrtnimi palčki, ki bo na ogled postavljena do 6. maja. »S pomladjo svoj prostor na vrtovih hiš dobijo tudi vrtni palčki,« pravijo trafikanti in hkrati opozarjajo, da čeprav jih danes marsikdo dojema kot kič ali nepotrebno navlako, imajo v naši zgodovini velik pomen in vrednost. »Včasih so bili statusni simbol oziroma znak prestiža,« pravijo. Najmlajšim so palčki vedno všečni liki. FOTOGRAFIJE: MP PRODUKCIJA/PIGAC.SI »Zamisel za razstavo sem dobila po pogovoru z Luko Hern...