Vrtec kuha za starostnike in šolarje

Zbiranje prenosnikov



Ker tri škofjeloške osnovne šole potrebujejo 50 prenosnikov, da bodo otroci iz socialno ogroženih družin lahko nadaljevali šolanje na daljavo, so v mestu ob sotočju Sore te dni začeli zbirati računalniško opremo. Kot so pojasnili na Zavodu Tri, je odziv dobrih ljudi zelo velik. »Naš zavod bo prispeval tri računalnike, javilo pa se nam je 15 občanov, ki bodo otrokom podarili prenosnike. Ker njihovo zbiranje še traja in bo še nekaj časa potekalo tudi prek obrtne zbornice, šol, različnih društev in občine, pa je številka podarjenih prenosnikov že v tem trenutku večja od omenjene,« nam je pojasnila Nina Arnuš iz Zavoda Tri.

V prvem valu so v vrtcu za občane vsak dan skuhali med 20 in 30 kosil. FOTO: Špela Ankele

629 brezplačnih obrokov so v Medvodah zagotovili v prvem valu.

Pomoč pri nakupih

Za tistim, ki se obrne na nas, stoji resna in težka življenjska zgodba.

V teh negotovih časih s terena prihajajo tudi pozitivne zgodbe. Eno takih pišejo v Medvodah, na prepihu med Gorenjsko in Ljubljano. Občina in civilna zaščita sta že v prvem valu poskrbeli za to, da so v Medvodah zagotovili tople obroke najbolj ranljivim skupinam in tudi zdaj, ko je tu drugi val okužb, ni drugače.»V prvem valu je kuhinja v našem vrtcu zagotavljala med 20 do 30 brezplačnih obrokov dnevno. Od minulega tedna znova kuhamo za najbolj ranljive starostnike in šolarje v naši občini,« je včeraj pojasnila, direktorica Vrtca Medvode. Trenutno v vrtcu vsak dan pripravljajo kosila za tri šolarje in dva starostnika, pričakujejo pa, da se bo ta številka verjetno še povečala, saj so začeli šele prejšnji teden zbirati prošnje za brezplačne tople obroke., ki na medvoški občini skrbi za odnose z javnostmi, je dodal, da je razlika med spomladanskim in jesenskim obdobjem tudi zato, ker plačljive obroke za starostnike sicer kuhajo tudi v tamkajšnjem domu starejših občanov in v Vzgojno-izobraževalnem zavodu Smlednik – ta je bil med prvim valom zaprt, trenutno pa deluje.Tega, da bi posamezniki izkoriščali dober namen občine, se v Medvodah ne bojijo, pravi sogovornik: »Za tistim, ki se obrne na nas, stoji resna in težka življenjska zgodba. Ko bo to mimo, bomo posameznikom, ki jim na dom dostavljamo brezplačna kosila, še naprej pomagali, in to na kak drug način.«Matej Osolnik je pojasnil tudi, da občina Medvode v celoti financira tople obroke za najbolj ranljive skupine v kraju: »V prvem valu smo poskrbeli za 629 takšnih obrokov. Ti so bili namenjeni tako najbolj ogroženim starostnikom in otrokom kot tudi predstavnikom civilne zaščite, ki so bili na terenu po vse dni, zato smo tudi njim zagotovili tople obroke.«Še to: že spomladi je medvoška občina odprla številko, na kateri so pomagali starejšim občanom, ki sami niso mogli opraviti nakupov. Ta številka, pravi Osolnik, deluje tudi zdaj, vtipkajo pa jo lahko vsi tisti starejši občani, ki se sami ne morejo odpraviti po nakupih oziroma potrebujejo kaj iz lekarne. »Trenutno za dostavo naročenih živil in zdravil skrbijo zaposleni iz Zavoda Sotočje. Če se bodo klici na našo številko (01) 361 95 14 še povečevali, bomo k sodelovanju povabili tudi prostovoljce.«