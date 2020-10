Vrtci bodo v nekaterih občinah še naprej odprti

Ljubljana: varstvo otrok bodo zagotovili v 23 javnih vrtcih.

Novo mesto: vrtci bodo zaradi potrebe po varstvu predšolskih otrok v večini odprti.

Celje: nujno varstvo brez organiziranih dejavnosti, v mešanih starostnih skupinah, bo v eni enoti vrtca (Tončke Čečeve, Gaberje).

Slovenj Gradec: le za tiste otroke, katerih starši morajo biti nujno na delovnih mestih, delodajalec pa jim dela ne more omogočiti na daljavo.

Velenje: samo za nujne primere bo odprta vrtčevska enota Tinkara.

Ptuj: odprta bo enota Mačice, kjer bodo zagotavljali nujno varstvo za otroke, katerih starši opravljajo dela, ki so pomembna za delovanje družne in države.

Kranj: varstvo otrok bo zagotovljeno v minimalnem obsegu, v dveh dežurnih enotah Najdihojca in Čira čara. Trenutno podatki kažejo, da bo varstvo potrebovalo približno 250 otrok.

Jesenice: varstvo bo zagotovljeno v enoti Cilke Zupančič.

Sviz pozval ministrstvo k opredelitvi

V Novem mestu bodo še naprej odprti

Župani mestni občin so na današnji videokonferenčni seji skupščine Združenja mestnih občin Slovenije uskladili enotno ukrepanje v času ponovno razglašene epidemije covida-19. Glede obratovanja vrtcev so župani zagotovili, da bodo lahko vsi starši, ki morajo biti naslednji teden na svojih delovnih mestih, svoje otroke pripeljali v vrtec.Župani so vse ostale starše, katerih prisotnost na delu ni nujna, pozvali, da otrok ne vozijo v vrtce. Ob tem so v sporočilu za javnost pojasnili, da bo organizacija posebnega režima delovanja vrtcev prilagojena lokalnim značilnostim.V Združenju zasebnih vrtcev Slovenije pa ugotavljajo, da posamezni župani popolnoma izigravajo odlok vlade o zaprtju vrtcev. Vrtci vabijo starše, da pripeljejo otroke v nujno varstvo, brez vsakršnega dokazila, kar posledično pomeni, da vrtci pravzaprav ostajajo odprti, so zapisali v sporočilu za javnost.To se po navedbah združenja dogaja na območju ljubljanske in novomeške občine, kot tudi v Medvodah, pa najbrž še kje drugje. Nad takšnim neodgovornim ravnanjem je predsednica združenjaogorčena, saj obstajajo vrtci in župani, ki se trudijo ohranjati zdravje ljudi v širšem lokalnem okolju, in se bodo strogo držali odloka vlade in ne bodo poskušali izigrati sistema. Vlado pa združenje poziva, da odločno ukrepa in ne dovoli takšne samovolje županov. Opozarjajo, da se s takšnimi ravnanji postavlja starše v neenak položaj.Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) pa je medtem je ministrstvo za izobraževanje pozval, naj jasno opredeli skupine zaposlenih, ki so v prihodnjem tednu upravičene do oskrbe otrok v vrtcih. Menijo namreč, da to trenutno ni jasno opredeljeno.Ministrica za izobraževanje, znanost in športje namreč danes napovedala, da bodo vrtci v prihodnjem tednu delovali v zmanjšanem obsegu , pri čemer bodo sprejemali le otroke, katerih starši ne morejo dobiti drugega varstva. Pozvala je, naj otroka v vrtec v prvi vrsti pripeljejo tisti, ki opravljajo za državo in družbo nujno potrebne dejavnosti in poklice. Če pa se bo izkazalo, da obstajajo tudi drugi starši, ki ne najdejo drugega načina za varstvo otroka, bodo njihovo potrebo preverili in o njej odločili vrtci oziroma lokalne skupnosti, je povedala.V Svizu pa opozarjajo, da ni jasno, koga se šteje med zaposlene, ki opravljajo za državo in družbo nujno potrebne dejavnosti in poklice. Kot pravijo, do njih prihajajo informacije, da v nekaterih občinah, na primer v Mestni občini Novo mesto, staršem že sporočajo, »da bodo v prihodnjem tednu vrtci zaradi potrebe po varstvu predšolskih otrok v večini odprti«.»Iz tega je mogoče sklepati oziroma je že povsem očitno, da je lahko prav vsaka dejavnost 'potrebna za državo in družbo', da bodo merila za odločitve županov lahko povsem različna ter da niti zaposleni niti vodstva vrtcev še danes ne vedo, kdo bo moral prihodnji teden delati,« so opozorili. Iz besed ministrice po navedbah Sviza tudi sami zaposleni v vrtcih ne morejo razbrati, ali so tudi sami upravičeni do tega, da lahko lastne otroke odpeljejo v vrtce.