Vrstijo se ganljivi zapisi ob smrti priljubljenega zdravnika: Pogrešali te bomo

V sredo je mnoge pretresla smrt hrastniškega zdravnika dr., ki je bil med kolegi zdravniki in bolniki izjemno spoštovan. V ZD Hrastnik so danes odprli žalno knjigo.Ob izgubi zdravnika je svoje misli na facebooku objavil tudi direktor ZD Hrastnik. »Niti za hip nisi okleval, ko si poleg skrbi za paciente v ambulanti družinske medicine in Doma starejših Hrastnik, sprejel delo strokovnega vodje zdravstvenega doma. Ustvarjal in vodil si strokovni tim in skrbel za zdravstveno varstvo ljudi, kar je bilo tvoje poslanstvo. Vse, kar si znal, si delil z drugimi – pacienti, kolegi zdravniki, sodelavci in menoj. Bil si vir pozitivne energije, tvoja načela in pristop pa navdih za boljše delo vseh nas,« je zapisal Pajić.Zapis v čast Ejupiju je objavil tudi direktor Doma starejših Hrastnik, kjer je Ejupi v zadnjem obdobju aktivno deloval, saj je bilo tam žarišče okužbe z novim koronavirusom. »Ko sem včeraj zjutraj slišal sirene reševalnih vozil, ki sta se ustavili v bližini bloka, v katerem stanujem, si nisem mislil, da bom čez dobro uro izvedel, da sta hiteli na pomoč dr. Betimu Ejupiju in da sta, žal, prispeli prepozno, ker se je njegovo srce že prej za vedno ustavilo. Ne jaz ne drugi zaposleni v Domu starejših Hrastnik nismo mogli in hoteli verjeti, da smo izgubili našega dohtarja, govorili smo si, da to ne more biti res, saj je bil vendar še mlad, poln delovnega elana in življenjske energije, pa še dogovorjeni smo bili, da skupaj opravimo neke naloge. Ampak krutega dejstva, da se je dr. Betim Ejupi za vedno poslovil, naše zanikanje ni moglo spremeniti. Mi v Domu, njegovi pacienti in sodelavci v zdravstvenem domu, predvsem pa njegovi najbližji smo ostali brez dobrega človeka, predanega poslanstvu svojega poklica. Vsaj kar se Doma tiče je ta predanost prišla še posebej do izraza v letošnjem v letu, ko smo se najprej soočili z epidemijo, nato pa še z okužbo s koronavirusom. Ves čas nam je stal ob strani, nas podpiral, nam svetoval, nas dobronamerno pokaral, vedno je bil na razpolago za telefonski pogovor, pa naj je to bilo pozno zvečer ali zgodaj zjutraj, bil je vezni člen med Domom in epidemiologinjo glede jemanja brisov in razvrščanja stanovalcev v posamezne cone, kadar je bilo potrebno je prišel v Dom, da bi vzel brise pri stanovalcih in zaposlenih, pa naj je šlo za enega ali za sto njih in več, kar so znali ceniti tudi na Inštitutu za mikrobiologijo in imunologijo v Ljubljani, ni mu bilo vseeno, da se je okužba širila po Domu, zato se je trudil, da bi se to obdobje čim prej končalo. Skratka, bil je naš, predan Domu in stanovalcem in boljšega domskega zdravnika si skoraj ne bi mogli želeti. Spoštovani dr. Betim Ejupi, počivaj v miru. Pogrešali te bomo.«Včeraj se je zdravniku poklonil tudi hrastniški župan, o čemer smo poročali, medtem ko je zdravnik iz ZD Litijanapovedal, da bodo družini pokojnega nudili pomoč. Ejupi je za seboj je pustil dve hčerki in soprogo.