Vročinskih valov bo vse več, padal bo rekord za rekordom

Letošnje poletje bo, kot pravijo meteorologi, po vsej verjetnosti celo najhladnejše v našem življenju.

Podobno so dejali za 2024. In bilo je najtoplejše leto od začetka obsežnih meritev 1850.

Čeprav se je poletje šele dobro začelo, nas je vročinski val že dosegel. Takšnih dni, ko je kar za okoli osem stopinj več od povprečja, pa bo, kot pravijo, samo še več.

Trendi so sicer že dlje jasni: že v preteklih letih smo namreč beležili rekord za rekordom. Lani, denimo, je bila globalna temperatura Zemlje v primerjavi z obdobjem 1850–1900 za 1,55 °C nad povprečjem. Kar pomeni, da smo lani doživeli tudi prvo koledarsko leto, ko je bila globalna povprečna temperatura za več kot 1,5 °C višja od tiste v predindustrijskem obdobju.

Kot je dejala generalna sekretarka Svetovne meteorološke organizacije Celeste Saulo, ki je bila februarja prvič na obisku v Sloveniji, »pa sploh nismo imeli samo enega oziroma dveh rekordnih let, pač pa smo imeli kar celoten desetletni niz segrevanja«, ta niz pa spremljajo, kot je dejala, uničujoče posledice ekstremnega vremena, denimo (zaradi rekordnih količin toplogrednih plinov) dvigovanje morske gladine in taljenje ledu.

Zadnjih deset let je bilo tudi deset najtoplejših let v celotnem merilnem nizu, ki obsega 175 let podatkov.

Klimatolog na Arsu Gregor Vertačnik je pojasnil, da je bila globalna povprečna temperatura zraka nad tlemi v lanskem letu že 15,1 °C, kar je za desetinko več od prejšnjega rekorda 2023. in kar sedem desetink več od obdobja 1991–2020 ter kar za 1,6 °C več od časov pred industrijsko dobo. »Zadnjih deset let je bilo deset najtoplejših let v celotnem merilnem nizu, ki sicer obsega že 175 let podatkov. Takšno naraščanje temperature traja že pet desetletij in se je v zadnjem času še pospešilo. S takšnim tempom segrevanja bomo že kmalu prišli do 2 °C nad tistim, kar je bilo pred industrijsko dobo. A četudi zmanjšamo izpust toplogrednih plinov na nič, bo povišana temperatura ozračja ostala še zelo dolgo.«

Klimatolog Gregor Vertačnik je dejal, da je za tolikšen dvig temperature ključen tudi izredno topel Atlantik. FOTO: Jože Suhadolnik

Lani pa nismo imeli le najtoplejšega leta in najtoplejših mesecev, pač pa tudi najtoplejši dan v zgodovini meritev, bilo je 22. julija, ko je bila globalna povprečna temperatura rekordnih 17,16 °C.

Ladijski promet

Tudi Slovenija se je znašla med državami, ki so imele lani rekordno toplo leto, rekordno toplo leto je imelo 24 odstotkov površja planeta in 40 odstotkov svetovnega prebivalstva. S tem, da je Evropa tako ali tako med tistimi območji, ki se najhitreje segrevajo: lani je bilo ozračje Evrope za 0,28 °C toplejše od rekordnega leta 2020. Evropa se v povprečju segreva za 2,4 °C na stoletje. Klimatologi pa napovedujejo, da bo v Evropi samo še bolj vroče!

Kot je povedal Vertačnik, je bilo lani tako rekordno tudi zaradi štirih predpostavk: nekaj zaradi el niña ter viška sončeve aktivnosti, predvsem pa zaradi zmanjšanja izpustov žveplovega dioksida v ladijskem prometu, »še zlasti nad severnim Atlantikom in severnim Pacifikom, kar je naposled botrovalo zmanjšani količini nizke oblačnosti nad morji, to pa je povečalo absorpcijo sončnega obsevanja, s tem pa dvig temperature«. Za tolikšen dvig temperature je bil ključen tudi izredno topel Atlantik v lanskem in predlanskem letu.

Voda bo odtekla

»Povprečna temperatura zraka pri nas je bila lani 11,3 °C, zato je odklon od povprečja 1991–2020 znašal kar 1,8 °C oziroma kar pol stopinje več od leta poprej,« je dodala meteorologinja Katja Kozjek Mihelec.

Največji odkloni so bili na vzhodu države, na jugu in v gorah, sicer pa da je bilo lansko leto, kot pravi, najtoplejše leto v zadnjih 75 letih. Ne gre pozabiti, da smo v zadnjem desetletju našteli kar osem najtoplejših let, zato je prisotnih vse več ekstremov, na eni strani so to sušna leta, kot so bila v letih 2003 in 2011, na drugi pa še kako namočena, kakor je bilo v letih 2014 in 2023. Verjetnost tako hudih poplav je bila prej enkrat na sto ali celo na 200 let, zdaj pa je bistveno večja, morda celo že na 20 let.

Verjetnost tako hudih poplav je bila prej enkrat na sto ali na 200 let, danes je padla na 20 let. FOTO: Matej Družnik

Kakšna prihodnost nas torej čaka? »Dokler se bodo izpusti toplogrednih plinov še tako nadaljevali, toliko časa se bodo podnebne spremembe še stopnjevale, temperatura v Sloveniji pa se bo le še višala: po najbolj optimističnem scenariju, ki predvideva aktivno politiko blaženja podnebnih sprememb, bi se Slovenija lahko do konca stoletja ogrela za 1 °C, po najbolj pesimističnem za 6 °C. In ne le to: z višanjem temperature se bo stopnjeval tudi vročinski stres, zato bo tudi takšnih vročinskih valov kot v teh dneh vse več, še daljši bodo in še izrazitejši; več bo tudi tropskih noči, ko se temperatura ne bo spustila pod 20 °C, več bo vročih dni s temperaturami nad 30 °C, po najbolj pesimističnem scenariju pa bi lahko imeli do konca stoletja celo že do 45 več vročih dni, kot jih imamo sedaj,« je dejala klimatologinja Kozjek Mihelec.

Katja Kozjek Mihelec: »Vročinskih valov bo vse več, še daljši bodo in še izrazitejši; več bo tudi tropskih noči.« FOTO: Arhiv Dela

Tudi suše bodo, saj se bo z naraščanjem temperature povečevalo izhlapevanje, slednje pa vodi v nevarnost nastanka suš. »Imeli bomo sušna poletja z veliko več nalivi. Žal pa presušena tla toliko vode naenkrat ne bodo sposobna absorbirati. Voda bo po površju odtekla, to pa bo vodilo do še večje nevarnosti za hudourniške poplave.