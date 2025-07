Vročina pospešila dozorevanje, ječmen letos nadpovprečen

V deželi ob Muri je žetev žitaric v polnem teku. Najprej se je začela žetev ječmena, sledile so ji žetve oljne ogrščice, pšenice, tritikale in rži.

Tokrat se je začela prej kot po navadi, zaradi vročinskega vala so namreč začele žitarice prisilno dozorevati. Kot pravijo tamkajšnji kmetje, pridelovalci ter odkupovalci žitaric, je letošnja letina požetega ječmena nadpovprečno dobra.

Seme oljne ogrščice se uporablja za pridelavo biodizla, za jedilno olje, tudi v farmaciji.

V teh dneh smo na polju pri Beltincih spremljali žetev oljne ogrščice, rečejo ji tudi črno zlato. Tamkajšnji pridelovalci jo pridelujejo iz gensko spremenjenega semena, pri čemer pa v pridelavi, kot smo izvedeli, ne uporabljajo nedovoljenih pesticidov.

Priletele so štorklje

Kmetje so vključeni v integrirano pridelavo poljščin. Seme oljne ogrščice se, na primer, uporablja tudi za pridelavo biodizla, za jedilno olje, tudi v farmaciji.

Izvedeli smo, da nekateri pridelovalci oljne ogrščice za svojo poljščino niso poskrbeli, kot bi bilo treba, nekateri so pozabili škropiti proti zajedavcem; ti so se ponekod vrinili med semena in je pridelek temu primerno vidno zdesetkan.

Veliko prometa je te dni na naših poljih.

Opazili smo tudi vestnega kmetovalca Uroša Tratnjeka, doma iz Gančanov, ki je s kombajnom žel polje oljne ogrščice. Zatem je na pokošeno njivo iz svojih gnezd priletelo kakšnih petnajst belonogih štorkelj. S kljuni so, kot bi mignil, začele iskati hrano, predvsem miši, črve in mrčes.