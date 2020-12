Vroče v studiu Odmevov, soočila sta se oba direktorja

Ukom: Dokler ne pošljejo podatkov, ne bo denarja

Vlada je v ponedeljek sprejela informacijo Urada vlade za komuniciranje (Ukoma) o nezmožnosti izvajanja pogodbe s Slovensko tiskovno agencijo (STA) o opravljanju javne službe v letu 2020 ter sklenitve pogodbe za 2021, kar je naletelo na ostre odzive v opoziciji ter tudi v delu koalicije . V Odmevih sta se soočila direktorja STAin Ukoma. Kot je slednji dejal, na Ukomu kljub večkratnim pozivom niso dobili podatkov, ki jih nujno potrebujejo, da lahko preverjijo verodostojnost in upravičenost tega financiranja.»Dokler ne dobimo podatkov, ne moremo na lepo besedo ali na zaupanje, podpisovati 150 tisoč evrov in več visoke zneske,« je dejal Urbanija. Kot je dodal, je bil pred dnevi skrajno presenečen, ko je s strani Veselinoviča dobil dopis, kjer naj bi ga spraševali, koliko denarja bo dobila STA.Veselinovič je dejal, da navedbe Urbanije ne držijo. »Problem je v spoštovanju zakona o STA,« je poudaril in dodal, da je STA pomembna medijska ustanova in da si njen lastnik tega ne bi smel dovoliti. Dejal je tudi, da novembra niso dobili plačanega nadomestila za oktober za opravljanje javne službe. Prepričan je, da izpolnjujejo vse obveznosti iz naslova pogodbe. Trenutno pa se po njegovih besedah ukvarjajo predvsem s tem, kako bodo izplačali plače ljudem, ki so svoje delo opravili.Kot je zapisano v informaciji urada vlade za komuniciranje (Ukom), ki jo je vlada sprejela na dopisni seji, so za namen sklenitve pogodbe o opravljanju javne službe v letu 2021 direktorja STA Bojana Veselinoviča pozvali k predložitvi dokumentov, iz katerih bi lahko razbrali finančno poslovanje STA. »Ker nam direktor STA kljub večkratnim pozivom želene dokumentacije ni poslal, Ukom pred pridobitvijo le-te ne more nadaljevati z izplačevanjem zahtevkov za plačilo nadomestila za opravljanje javne službe na podlagi sklenjene pogodbe,« so zapisali.Vodstvo STA je v današnji izjavi zavrnilo te navedbe. Po njihovi presoji Ukom nima pravne podlage niti za prenehanje financiranja javne službe obveščanja, ki jo na podlagi letne pogodbe izvaja STA. Ta po njihovih besedah namreč izpolnjuje vse obveznosti iz naslova pogodbe za opravljanje javne službe za leto 2020 in zakona o STA.