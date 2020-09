Vroče v Mariboru: zaradi starejše gospe grobo nad inšpektorja

Inšpektorja inšpekcije uprave za varno hrano je minuli torek med opravljanjem postopka v Mariboru oviralo več moških, ki so ga žalili in mu fizično grozili, so sporočili iz uprave. Uprava ravnanje obsoja, kritična pa je tudi do nekaterih medijev, ki so brez pridobitve njenega odziva objavili video posnetek dogajanja in mu dodali žaljive komentarje.



Kot so v imenu uprave za varno hrano sporočili s kmetijskega ministrstva, je inšpektor ugotovil, da je v Mariboru starejša gospa ob cesti prodajala svežo zelenjavo, delno razloženo na tla, poleg improvizirane stojnice.

Isto osebo je inšpekcija na isti lokaciji obravnavala že večkrat; lansko jesen ji je izdala ustno opozorilo zaradi neizpolnjevanja predpisanih pogojev za prodajo živil, januarja letos pa ji je z ustno odločbo na zapisnik prepovedala prodajo zaradi neustreznih higienskih pogojev na prodajnem mestu in zaradi pomanjkljive dokumentacije. Izdala je tudi opozorilo po zakonu o prekrških.

Zaradi napetega vzdušja prekinil postopek

»Ne glede na opisane predhodne postopke in ne glede na dejstvo, da je tržnica oddaljena le 50 metrov, najem stojnice pa stane 1,80 evra dnevno, gospa ni upoštevala opozorila inšpektorja in ponovno na nespremenjen način prodajala živila. Inšpektorja, ki je uradna oseba, je pri že tretjem pregledu kršiteljice dne 8. septembra oviralo več moških, ki so ga grobo žalili, žaljivo in lažno obdolževali ter mu fizično grozili,« so dogodek opisali v upravi.



»Eden od njih je tudi na razdalji 20 centimetrov od inšpektorja z roko zamahoval proti njemu. Inšpektor je moral zaradi napetega vzdušja prekiniti postopek, odšel je do službenega avtomobila, vendar je za njim prišel moški in mu grozil, da ga bo pretepel in to tudi nakazoval z rokami, «so dodali.

Video posnetek se je razširil po spletu

Eden od prisotnih je celotno dogajanje brez vednosti in dovoljenja snemal, video posnetek pa se je hitro razširil po spletu. Povzeli so ga tudi nekateri mediji, pri čemer so nekateri po navedbah uprave dodajali do inšpektorja kritične ali celo žaljive in lažne komentarje. »Pri tem uprava za varno hrano ni bila povprašana po dejstvih in podrobnejših informacijah v zvezi z dogodkom, potrebnih za korektno objavo z resničnim navedbami,« so opozorili.