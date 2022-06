Drama pred snemanjem Tarče: Godčeva RTV očita, da gre za linč

Oddaja Tarča pogosto razburja in kot kaže ne bo nič drugače tudi tokrat. V današnji bodo na udaru seznami zaposlitev, ki so jih morala ministrstva po naročilu predsednika vlade Roberta Goloba pripraviti takoj ob prihodu na položaje. Pripraviti so morali spisek vseh kadrovskih sprememb od 1.1.2020 do 1.6.2022. To pomeni, da so pod drobnogled vzeli vse zaposlitve zadnjih dveh mesecev Šarčeve vlade in vse zaposlitve iz časa Janše vlade. Med goste v oddajo, kjer bodo razpravljali o tako imenovanih političnih zaposlitvah na ministrstvih, so povabili tudi predstavnike SDS, a so kot kaže sodelovanje zavrnili.

»Iz javnih napovedi o vsebini Tarče je razvidno, da bo oddaja namenjena linču ter diskreditaciji posameznikov, ki so tako ali drugače sodelovali z ali v vladi Janeza Janše. V stranki SDS smo se odločili, da pri tovrstnem pogromu ne nameravamo sodelovati. Koncept oddaje, ki nam je bil predstavljen ob povabilu vanjo, je bil zastavljen povsem drugače kot je mogoče razbrati iz sedaj objavljenih javnih napovedi,« je odločitev največje opozicijske stranke komentirala vodja poslanske skupine Jelka Godec.

Kot sledi iz napovednika bodo v Tarči govorili o tem, kdo vse je na seznamu in kaj bo vlada naredila z njimi. Razkrili naj bi tudi, kam vse je nekdanja vlada zaposlila najtesnejše uslužbence in družinske člane.

O tem, kaj Golobova vlada namerava narediti s temi seznami je pred dnevi razkril direktor Ukoma. Ali lahko vse odpusti, pa je na vprašanje odgovorila Nataša Pirc Musar.