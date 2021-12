Vroča kri zaradi čepice z rdečo zvezdo? Gost trdi eno, gostinec drugo

V Kranju se je te dni zgodil incident, za katerega se zdi, da sodi v kakšen drug čas. O njem je na facebooku pisal Luka Dakskobler, novinar, eden od trojice, ki ga je na lastni koži občutil. Njegovo pripoved, na katero ste nas opozorili bralci, povzemamo z njegovim dovoljenjem, za komentar pa smo prosili tudi bar, ki ga omenja. S prijateljema so se želeli pogreti s čajem, zato so zavili v bar Mitnica. Že večkrat so bili tam, a tokrat se je nekdo obregnil ob simbol, ki ga je na rojstnodnevnem darilu na kapi nosil Lukov prijatelj. Šlo je za simbol rdeče zvezde, pod njo pa napis 'rojen pod srečno zvezdo'. Slišati je bilo tudi pripombe, da jih ne bodo postregli, a so menili, da gre za šalo. »Še preden smo sedli za mizo in začeli iskati PCT, je pristopil in na glas oznanil prijatelju, da rdeča zvezda v njegovem lokalu ni dobrodošla in da naj gre ven,« piše Dakskobler. Ni bil čisto prepričan, ali gre zgolj za šalo, zato je vprašal, ali misli resno. Pritrdil mu je, Luka pa mu je odvrnil, da je novinar in bo o tem pisal, a da ga to ni motilo.

»Ko smo odhajali, je tudi lastnikov prijatelj udrihal čez rdečo zvezdo oz. 'totalitarni režim'. Sam sem se na vhodu nato obrnil in naredil fotografijo napisa Mitnica na vhodnih vratih,« piše avtor zapisa, kar pa je lastnika in njegovega prijatelja, ki ga je rdeča zvezda očitno blazno motila, da sta prišla za njimi na ulico. Lastnik (tako je označen v zapisu), ki ni vedel, kaj je Luka pravzaprav fotografiral, naj bi mu skušal iztrgati aparat iz rok, drugi prijatelj pa naj bi na prijatelja s čepico vpil in posegal v njegov osebni prostor. Ko so se strasti umirile, je lastnik pojasnil, da mu ni dal dovoljenja za fotografiranja lokala. Luka je za Slovenske novice pojasnil, da lastnikovo reakcijo na neki način razume, saj da ni mogel vedeti, kaj je slikal, in se na fotografiji notranjost lokala sploh vidi ne. Z lastnikom se tudi poznajo, ta pa naj bi mu tudi dejal, da nima težav z njim, ampak z njegovim prijateljem, s čepico z rdečo zvezdo. »Glavni problem je, da v Mitnici niso hoteli postreči nekoga, ki je vstopil s kosom obleke, na katerem je rdeča zvezda. Kljub temu, da je čepico za mizo tako in takoj snel, a je lastnik zahteval, da naj jo kar ven nese.« Bo še kdaj obiskal ta lokal? »S tem se zaključuje dolgo obdobje našega druženja tam,« pravi Dakskobler.

Priložnost, da pove svojo plat, smo dali tudi predstavnikom Mitnice. Poklical smo na mobilno številko, navedeno na spletu, in dobili, sodeč po glasu, mlajšega moškega. Predstaviti se nam ni želel – nas je pa povabil, da pridemo do njega, da ga bomo videli. Je pa Lukov zapis pokomentiral takole: »V resnici je čisto vse narobe navedeno. Lastnik je čisto druga oseba, kot je tam navedeno. Jaz ne bom nobene izjave dajal, napišite, kar hočete. Zadeva je provokativna, to je pa vse.« Zanikal je, da bi prišlo do incidenta. »Prav nobenega incidenta ni bilo.« Zanika tudi, da bi iz bara morali oditi zaradi rdeče zvezde. Zakaj so potem morali zapustiti gostilno? »Zaradi PCT.« Na vprašanje, ali rdeča zvezda ni imela nič pri tem, je dejal: »Ja, provokativna je bila, ampak nima nobene zveze s tem.«

Dakskoblerja smo še enkrat poklicali in mu povedali o izjavah sogovornika iz lokala. Zavrnil je, da bi do preverjanja PCT-pogoja sploh prišlo, saj da so njegovemu prijatelju s čepico z rdečo zvezdo že prej dejali, naj lokal zapusti.

