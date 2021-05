Vroča kri v državnem zboru: po kokodakanju prošnji za zaščito

Mnenja na današnji seji državnega zbora, na kateri obravnavajo predlog ustavne obtožbe predsednika vlade, se krešejo. Eni premierja branijo, drugi ga napadajo, zaradi nemira v dvorani pa bi pred nekaj minutami skoraj prišlo do prekinitve seje.Besedo je dobila, poslanka Levice, ki jo je blazno zmotil nemir v dvorani med nastopi opozicije. Dejala je, da se nedopustno obnašajo, njene besede pa so nekatere poslance še dodatno vznemirile. Očitno med njimi poslanca, SDS, ki je v ozadju govoril. Tomićeva, ki je imela prižgan mikrofon, saj je bila pri besedi, je dejala: »Tiho Pojbič, Pojbič jaz govorim. Poglejte, kaj nam delajo, segajo nam v besedo. Ne dovolijo, da spoštujemo poslovnik. Glejte, Pojbič zdaj kokodaka, medtem ko jaz govorim.«Tomičeva je želela, da se sejo prekine, da se SDS umiri, saj so, tako je dejala, agresivni: »Počutim se napadeno od njihove strani, agresije, zaščitite nas, opozicijske poslance, predlagatelja, zaščitite vsaj poslovnik in en red v dvorani.«Po njenem nastopu se je oglasila, poslanka SDS, ki je dejala, da je prav, da se opozori vse, če so preglasni: »Da pa si poslanka privošči poslanskega kolega označiti, da kokodaka, da si to poslanka v državnem zboru dovoli, je skrajno neresno.« Zaveda se, da je Tomićeva igralka in da včasih vse zamenja, »ampak mi smo vendarle v nekem resnem zboru in besede kokodaka in kriminalna združba in tako naprej nikamor ne sodijo«. Dodala je še: »Se pa tudi jaz bojim, saj je to poslanka, ki je na ljubljanski ulici podprla fašistični manifest. Prosim, da tudi mene zaščitite, ker ne vem, kaj se bo zgodilo v naslednjem koraku.«