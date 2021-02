Vroči februar: po teh slovenskih krajih so padali rekordi

Temperaturni rekordi. FOTO: Arso

Agencija za okolje je sporočila podatke o rekordnih temperaturah za februar te dni pri nas. Najvišjo so pred dnevi izmerili na dveh postajah, in sicer v Biljah pri Novi Gorici in Dolenjem pri Ajdovščini, kjer je termometer kazal kar 25,3 stopinje Celzija.Objavili so še podatke z drugih postaj in tudi rekorde prejšnjih let. Najvišjo februarsko temperaturo so med drugim izmerili v Celju, Idriji, Novem mestu, Postojni ...