Vrnitev v normalnost, od razdalje do bazena

Vlada je s 7. junijem sprostila nekatere ukrepe na področju izvajanja dimnikarskih storitev, gradbenih del in kongresne dejavnosti. Zrahljala je omejitve pri ponujanju nastanitev in predpisanem zagotavljanju prostora na stranko v trgovskih središčih.Izvajanje kongresne dejavnosti je še naprej omejeno s pogojem PCT (preboleli, cepljeni, testirani) tako za zaposlene kot za obiskovalce. Ne velja pa več omejitev na polovično zasedenost zmogljivosti fiksnih sedišč, po novem je dovoljena 75-odstotna zasedenost.Na odprtih površinah, kjer ni fiksnih sedišč, mora biti med postavljenimi sedeži najmanj en meter razdalje. Medosebna razdalja med osebami, ki niso na sediščih, mora biti najmanj 1,5 metra, razen če gre za osebe iz istega gospodinjstva.Vlada je z današnjim dnem zrahljala omejitve pri ponujanju nastanitev. Obrati do 60 nastanitvenih enot lahko ponujajo nastanitvene storitve do 45 enot. Nastanitveni obrati, ki imajo nad 60 nastanitvenih enot, pa lahko ponujajo storitve do 75 odstotkov zasedenosti nastanitvenega obrata, kar velja tudi za kampe.Novost je dostopnost bazenov za vse goste, ki izpolnjujejo pogoj PCT. Tega morajo izpolnjevati tudi zaposleni. Zasedenost razpoložljivih zmogljivosti je omejena na 75 odstotkov.Vlada je ukinila prepoved uživanja hrane in pijače pri osebnem prevzemu na prevzemnih mestih. Trgovska središča pa morajo po novem na posamezno stranko zagotavljati 10 kvadratnih metrov in ne več 20.