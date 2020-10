Vrnitev Karla Erjavca: odkar ga ni, je vse narobe

Dolgoletni predsednik Desusa Karl Erjavec, ki je po odstopu Aleksandre Pivec z vrha stranke dal soglasje k ponovni kandidaturi za vodenje stranke, danes svoj program predstavlja poslanski skupini. Nekateri poslanci niso skrivali želje po njegovi vrnitvi. Kot je Erjavec povedal pred srečanjem, je pripravljen pomagati, o drugem pa je prezgodaj govoriti.



Po srečanju s poslanci je Erjavec stopil tudi pred novinarje in dejal, da je bil sestanek kontruktiven. Dodal je še, da čuti, da ima podporo poslanske skupine in da je to tudi ključno za bodočega predsednika. Po poročanju novinarja Mihe Orešnika pa na novinarska vprašanja ni želel odgovarjati, saj naj bi bil zdaj zgolj kandidat in se še ni zares vrnil v politiko in javno življenje. Bi pa naj pred začetkom snemanja še dejal, da odkar ga ni, je vse narobe. Kratek mandat

Erjavca je Pivčeva odnesla z vrha stranke na januarskem kongresu. A njen mandat ni trajal dolgo. Po številnih očitkih v javnosti glede plačil gostovanj po Sloveniji se je morala posloviti z mesta predsednice stranke in ministrice za kmetijstvo. Pivčeva je sprva napovedala ponovno kandidaturo na volilnem kongresu, ki bo predvidoma novembra, a je pozneje stranko zapustila.



Erjavec je sicer po januarskem porazu proti Pivčevi sporočil, da se umika iz javnega življenja, zato je marsikoga presenetila njegova odločitev, da se bo poskušal ponovno zavihteti v vrh stranke. Doslej se v zvezi s ponovno kandidaturo za predsednika ni oglašal.



Poleg Erjavca se za mesto predsednika poteguje tudi Srečko Felix Krope, ki se je s poslansko skupino sestal v četrtek. Prav sodelovanje poslanske skupine in vodstva stranke zaznava kot eno pomembnejših težav Desusa, izboljšanje tega pa postavlja med prednostne naloge.