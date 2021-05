Vrhunsko udobje na edinstveni lokaciji

Letošnjo pomlad so premožnejše komitente nekaterih slovenskih bank doletele ležarine za večje vloge na bančnih računih.Tisti, ki jim na banki »leži« od sto tisoč evrov naprej, se zato upravičeno sprašujejo, kam, namesto na banko, naložiti svoj denar, da mu bo vrednost rastla, ne pa padala?Tri slovenske banke bodo svojim komitentom za povprečna mesečna stanja nad določenim zneskom zaračunavale 0,04 odstotka ležarine na mesec. Pri tem se upoštevajo vse vloge, sklenjene pri posamezni banki; sredstva na osebnih računih in paketih, varčevalnih računih, postopnih varčevanjih in depozitih. Ob bremenitvi denarja, ki samo »leži« na banki, prihaja v ospredje dejstvo, da denar na banki izgublja vrednost. Finančniki ob uvedbi ležarin opozarjajo tudi na inflacijo, ki prihrankom znižuje kupno moč. Kot je napovedal Urad RS za makroekonomske analize in razvoj, inflacija letos znaša 0,8 odstotka, do leta 2023 pa se bo povzpela na kar 1,7 odstotka oziroma po mnenju nekaterih poznavalcev celo več. Finančni svetovalci že opažajo, da se vlagatelji začenjajo zavedati nedonosnosti (oziroma celo stroškov) tradicionalnih oblik varčevanja, zato je marsikdo že začel iskati alternative.Več o tem si preberite TUKAJ Naročnik oglasnega sporočila je Šumijev kvart d.o.o.