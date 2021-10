Vrhovno tožilstvo po grožnjah politikom: Gre za grobo zavajanje javnosti

Kot smo poročali v preteklih dneh, so politiki Janez Janša, Matej Tonin, Zmago Jelinčič in še dve osebi prejeli grožnje s smrtjo. V nekaterih primerih je šlo tudi tudi za grožnje družinskim članom, v vseh petih primerih je bil dodan naboj. Več o tem preberite tukaj.

Na izjave omenjenih politikov o tožilstvu in tožilcih po prejetih grozilnih pismih se je danes odzvalo vrhovno državno tožilstvo. Zavrača kakršne koli povezave oz odgovornost državnega tožilstva za grožnje, ki so bile poslane politikom in poslanskih skupinam. »Na tovrstna dejanja smo se in se bomo tudi v prihodnje vedno odzvali v skladu z zakonom ter v okviru pooblastil in pristojnosti. Zato nikakor ne drži, da so tovrstne grožnje posledica blagega ali neprimernega odziva tožilstva v preteklosti, kot so to za medije v minulih dneh izjavili nekateri predstavniki vlade.« Prav tako zavračajo izjave, da groženj ne bodo obravnavali »ker je tudi na tožilstvu kar precej ekstremno levo usmerjenih tožilcev.« »V obeh primerih gre za grobo zavajanje javnosti s podatki, ki ne ustrezajo realnemu stanju in škodijo ugledu državnega tožilstva v javnosti,« so še zapisali.