Vrhovno sodišče zavrnilo Janšo

Vrhovno sodišče je v zadevi, povezani z očitki o razžalitvi novinark Radiotelevizije Slovenija, zavrnilo predlog zagovornikov predsednika stranke SDS in vlade Janeza Janše za prenos krajevne pristojnosti s celjskega na drugo sodišče. Ponovljeno sojenje Janši v tej zadevi se bo tako v Celju nadaljevalo 3. februarja letos.

Kazenski postopek zoper Janeza Janšo na Okrožnem sodišču v Celju poteka na podlagi zasebnih tožb novinark Radiotelevizije Slovenija Evgenije Carl in Mojce Šetinc Pašek, ki Janši očitata razžalitev z zapisom v tvitu iz marca 2016, v katerem je Janša med drugim zapisal, da na »neki Facebook strani javne hiše ponujajo poceni usluge odsluženih prostitutk Evgenije C. in Mojce P. Š.«.

Ponovljeno sojenje Janši se je na celjskem okrožnem sodišču začelo 1. junija lani, potem ko je celjsko višje sodišče leta 2019 razveljavilo sodbo okrožnega sodišča, ki je Janši zaradi razžalitve izreklo pogojno zaporno kazen.

Sklicujejo se nepravilno sestavo senata

Kot je razvidno iz sklepa vrhovnega sodišča, so Janševi zagovorniki iz koprske Odvetniške družbe Matoz 30. junija lani vložili predlog za prenos krajevne pristojnosti. Predlog so po navedbah vrhovnega sodišča utemeljili s sklicevanjem na nepravilno sestavo senata v prvotnem sojenju ter odločitev senata v ponovljenem sojenju, da zavrne večino dokaznih predlogov obrambe.

»Z navedbami ne morejo uspeti. V praksi vrhovnega sodišča se je namreč uveljavilo stališče, da splošne navedbe o pristranskem in nezakonitem delovanju sodišča ne zadostijo standardu obrazloženosti predloga za prenos krajevne pristojnosti. Zavrnitev dokaznih predlogov, pri čemer vložniki konkretno niti ne navedejo, katere dokazne predloge je obramba podala, še ne pomeni, da je sodišče ravnalo pristransko,« je v sklepu zapisalo vrhovno sodišče. Sklicevanje na sestavo senata v prvotnem sojenju pa je vrhovno sodišče označilo kot brezpredmetno.

Sojenje Janši se tako na Okrožnem sodišču v Celju nadaljuje februarja letos. Glavna obravnava je razpisana za 3. in 9. februar, Paškova in Carlova pa opozarjata, da bi glede na roke zadeva marca že zastarala. Ob tem upata, da bi se rok vsaj nekoliko zamaknil, tudi glede na omejeno delo sodišč na vrhuncu epidemije covida-19.