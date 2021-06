Vrhovno sodišče odločilo: Šiško rušil ustavni red

Preseglo meje dopustnega

Sodnica je v odklonilnem ločenem mnenju zapisla,da je bil Šiško do Cerarja žaljiv, da pa to ni pomenilo grožnje strmoglavljenja najvišjih državnih organov. FOTO: Blaž Samec, Delo



Odklonilno mnenje

Vrhovno sodišče je zavrnilo zahtevi za varstvo zakonitostiv zadevi zaradi kaznivega dejanja ščuvanja k nasilni spremembi ustavne ureditve. Med drugim je ocenilo, da sta sodišči prve in druge stopnje, upoštevajoč okoliščine obravnavanega dejanja, pravilno prepoznali, da je obsojenec nedvomno zapustil polje legitimnega in ustavno varovanega političnega govora . Sodnicaje podala odklonilno ločeno mnenje.Vodja Štajerske varde Šiško je bil obsojen na osemmesečno zaporno kazen na mariborskem okrožnem sodišču v zvezi z oboroženim uporom in pozivanja k strmoglavljenju najvišjih državnih organov marca 2019. To naj bi s soobtoženimstorila z različnimi ravnanji, od grožnje takratnemu predsedniku vladejanuarja 2017 do ustanovitve dežele Štajerske in nato še obrambne skupine te dežele (Štajerske varde) septembra 2019.Senat vrhovnega sodišča je zavrnil argumente iz obeh zahtev za varstvo zakonitosti, s katerima sta obsojenec in njegova zagovornicaizpodbijala pravnomočno sodbo v tej zadevi. V jedru obeh zahtev je bil očitek, da obsojenčevo ravnanje, kot je opisano v izreku izpodbijane sodbe, ne vsebuje vseh zakonskih znakov kaznivega dejanja. Po drugi strani pa je senat vrhovnih sodnikov poudaril, da obsojenec ni kaznovan zaradi svojih političnih prepričanj o nezadostnem zagotavljanju varnosti države in njenih prebivalcev, ampak zaradi spodbujanja k nasilju kot mehanizmu upravljanja javnih zadev, ki vsebuje vse znake kaznivega dejanja ščuvanja k nasilni spremembi ustavne ureditve.Vrhovno sodišče se je pri odločanju o zahtevi oprlo na naslednja izhodišča:1. obravnavano kaznivo dejanje je t .i. čisto politično kaznivo dejanje, katerega namen je ogrozitev obstoja, ustavne ureditve ali varnosti Slovenije;2. kaznivo dejanje spada med t. i. verbalne delikte, zaradi česar je treba izhajati iz ustavno določenih pogojev, pod katerim so posegi v svobodo političnega izražanja zaradi varstva države sploh dopustni;3. pri presoji, ali so znaki kaznivega dejanja podani, je treba upoštevati ne le učinke na politično delovanje storilca, ampak tudi učinke na politično delovanje vseh, ki sodelujejo pri upravljanju javnih zadev.Kazenskopravni poseg v svobodo političnega izražanja mora biti vsebinsko jasno zamejen na tisti del izražanja, ki presega meje dopustnega političnega delovanja, pri čemer posameznika ni dopustno trajno ali celovito izključiti iz političnega življenja, je med drugim odločil sodni senat, ki so ga sestavljali vrhovne sodnice in sodnikakot predsednik ter, Barbara Zobec,inkot člani.Odločitev ni bila sprejeta soglasno. Barbara Zobec je med drugim v svojem odklonilnem ločenem mnenju zapisala , da iz izreka pravnomočne sodne odločbe izhaja, da se obsojencu očita, da je o takratnem predsedniku vlade Cerarju govoril, da je veleizdajalec, rodomornik, genocidnik, lažnivec, prevarant in morilec in mu napovedal, da se mu bo zgodila stara ljudska pravda 'kramola'. »Prepričana sem, da to sicer pomeni žaljivo vrednostno sodbo, nikakor pa ne pa grožnje k strmoglavljenju najvišjih državnih organov, kar je element obravnavanega kaznivega dejanja,« je zapisala sodnica.