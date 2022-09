Vrhov nikoli ni zmanjkalo

Alpinistični odsek TAM Maribor praznuje častitljivih 60 let obstoja. Ob tej priložnosti so se v Hramu Arnolda Tovornika pretekli konec tedna v Selnici ob Dravi zbrali, prešteli ter poklonili enemu največjih in najstarejših planinskih društev pri nas. Ob tem so predstavili še zbornik, ki je nastajal v času koronskih zaprtij in v katerega so vložili največ truda v vsej zgodovini svojega društva.

Sandi Gričnik, načenik AO PD TAM, in županja občine Ruše Urška Repolusk s sodelavko Lucijo Smolnik

Ture ne bodo pozabljene

Največ zaslug za prve pobude za ustanovitev alpinističnega odseka sta imela Franci Šmajs, takrat predsednik Planinskega društva TAM, in Lojze Krajger, takrat izkušeni alpinist in načelnik gorske reševalne postaje Maribor. Spomladi 1963 je bil tudi uradno ustanovljen AO PD TAM Maribor. Že na začetku so dali velik poudarek vzgoji in varnosti. Vsak sestanek je bil predavanje, nešteto ur so preživeli na znanih skalcah pod vzpenjačo na Pohorju. Od takrat pa do danes je bilo na tečajih izobraženih in v odseke vključenih mnogo ljubiteljev gora.

Ob okroglem jubileju so izdali zbornik.

Ansambel Štajerski klini je s sodobnim rockom in slovenskim gorskim melosom pobožal kakih sto prisotnih.

»Pred 60 leti so začeli, mi nadaljujemo,« je uvodoma povedal Sandi Gričnik, načelnik AO PD TAM, po uvodni minuti molka za preminule prijatelje. V vseh teh letih smo preplezali številne smeri, organizirali veliko taborov v tuja gorstva ter pristopili na tako želene vrhove, ki jih nikoli ni zmanjkalo. Da vse te ture in zgodbe ne bi bile pozabljene, smo ob tej častitljivi obletnici izdali zbornik.« Na Gričnikove besede se je navezala tudi Vesna Knuplež, glavna tajnica društva, ki je dodala: »Glede na to, da smo ga oblikovali neprofesionalci, prostovoljci, si upamo reči, da po obsegu in kakovosti presega pričakovanja.« Zbornik je zares obsežno pripravljen, temelji na zadnjih dvajsetih letih, v njem so intervjuji s člani, posveča se tudi pokojnim, poleg tega so v njem zapisane vse najpomembnejše smeri, ki so jih preplezali, da se jih ne bi nikoli pozabilo, so jih predstavili v besedi in fotografiji. Kot zanimivost naj zapišemo, da se je Gričnik v AO Tam Maribor včlanil pred trinajstimi leti na željo svoje žene, da bi se bolj varno počutil v gorah, kajti imel je strah pred višino. Načelnik je že šest let, skoraj polovico svojega članstva.

Zaigrali Štajerski klini

Alpinistični odsek TAM, ki ima 220 članov in na leto pripravi štiri tabore, je eden od dveh mariborskih, ves čas obstoja pa se uvršča med najbolj aktivne slovenske odseke. Danes je opaziti porast individualnega gorništva, zato v AO TAM poudarjajo, da »ohranjajmo in gojimo alpinizem, ki v nasprotju s sodobnim instant gorništvom temelji na spoštovanju gora in skrbi za varnost«.

220 članov ima alpinistični odsek TAM.

Zaključek uradnega dela je prav tako pripadel članom društva, sicer glasbenikom, ki so se za dano priložnost poimenovali v Ansambel Štajerski klini, ter s sodobnim rockom in slovenskim gorskim melosom pobožali kakih sto prisotnih in jih s svojo himno dvignili na noge.