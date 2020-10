Vrglo vas bo: toliko stane oskrba pacineta v intenzivni negi

Naziv storitve Merska enota Cena (v EUR) Coronavirusna infekcija (diagnoza B34.2)

Zdravljenje bolnika s COVID 19 (Infekcije/vnetja dihal brez katastrofalnih spremljajočih bolezenskih stanj ali zapletov COVID 19) primer 8.000,43 Coronavirusna pljučnica (diagnoz J12.8 + B97.2 ali J84.8 + B97.2)

Zdravljenje bolnika s COVID 19 (Infekcije/vnetja dihal s katastrofalnimi spremljajočimi bolezenskimi stanji ali zapleti COVID 19) primer 16.000,86 Coronavirusna pljučnica z ventilatorjem (diagnozi J12.8 + B97.2 +ure MV ali J84.8 + B97.2+ ure MV)

Zdravljenje bolnika s COVID 19 (Traheostomija vse starosti, vsa stanja COVID 19) primer 46.833,40

Naziv storitve Število izvedenih hospitalizacij za 1 hospitalizacijo so bolnišnice v povprečju prejele plačilo (v EUR) hospitalizacija zaradi "virusne infekcije neopredeljenega mesta" (diagnoza B34) 621 1.792,58 hospitalizacija zaradi "virusna pljučnica, ki ni uvrščena drugje" (diagnoza J12) 292 6.073,60 hospitalizacija zaradi "druge bolezni pljučnega intersticija" (diagnoza J84) 242 2.847 hospitalizacija zaradi "izpostavljenosti nalezljivim boleznim in stik z njim" (diagnoza Z20) 23 1.186,07

Bolnike s covid-19 so najprej sprejemali v UKC Ljubljana, UKC Maribor in na Kliniki Golnik, nato so dodali še Splošno bolnišnico Celje, ob vse itrejšem širjenju virusa pa konec septembra še Splošni bolnišnici Murska Sobota, Splošni bolnišnici Novo mesto in Splošni bolnišnici doktorja Franca Derganca v Šempetru pri Gorici.

Po podatkih Covid-19 sledilnika je bilo do 13. oktobra skupaj na intenzivnih enotah 165 pacientov s covid-19, od tega jih je 98 potrebovalo pomoč aparatov pri dihanju. Največ novih pacientov na dan so v intenzivne enote sprejeli 25. marca ter 11. in 12. oktobra, ko je intenzivno nego potrebovalo po šest dodatnih pacientov. Največ pacientov je priklop na respirator potrebovalo 27. marca, ko so jih priklopili pet., vodja vladne posvetovalne skupine za covid 19, je med intervjujem na RTV Slovenija omenila, da zdravljenje pacienta s covid-19 v intenzivni enoti stane med 50 in 60 tisoč evrov. Na Kliniki Golnik so nam povedali, da takšne številke potrjujejo tudi njihovi podatki, ki so sicer zbrani za covid paciente na intenzivni terapiji v spomladanskem valu. V prvem valu je bil povprečen strošek na pacienta 46.800 evrov. Ta številka je brez dodatkov, ki so jih izplačali zdravnikom; skupaj s temi izplačili se dvigne na nekaj več kot 67 tisoč evrov.Povprečna ležalna doba za covid paciente na intenzivnem oddelku je 16 dni. Pacienti so ležali dlje, kot sicer ležijo pacienti na intenzivni negi, so nam pojasnili za Golniku, hkrati pa poudarili, da primerjava z »navadnimi« bolniki na intenzivni negi ni možna; za nekatere paciente je strošek nižji, za druge višji, odvisno od težavnosti primera, zapletov, dolžine uporabe ventilatorja, potrebe po zdravnikih itd.Strošek zajema hrano, bivanje, pižame, pranje.. skratka hotelske storitve plus zdravljenje, pravijo na Golniku.z infekcijske klinike pa je pojasnila, da pride med šest in osem medicinskih sester na enega pacienta v intenzivni enoti, na tri paciente pa en zdravnik. Paciente je treba vsaki dve uri obračati, skrbeti za vitalne organe, za hranjenje ...Preberite tudi:Tri kategorije oskrbe bolnika na intenzivnem oddelku, ki so jih v Združenju zdravstvenih zavodov Slovenije izračunali na podlagi stroškovnih analiz UKC Ljubljana, Klinike Golnik in SB Novo mesto in jih uskladili tudi z Ministrstvom za zdravje:Na Zavodu za zdravstveno zavarovanje (ZZZS) razkrivajo, da podatki za januar - julij 2020 kažejo, da so slovenske bolnišnice v okviru akutnih bolnišničnih obravnav (SPP) prejele naslednja plačila s strani zdravstvenega zavarovanja (v sklopu teh diagnoz se najpogosteje zaračunajo covid-19 bolniki):Kot je razvidno iz zgornjih podatkov se vrednosti bolnišničnih zdravljenj med seboj zelo razlikujejo, saj je cena zdravljenja odvisna od obsega oz. poteka konkretnega bolnišničnega zdravljenja in od diagnostičnih ter terapevtskih posegov, ki so bili izvedeni. Glede na navedeno na ZZZS pojasnjujejo, da je načeloma cena zdravljenja istega zdravstvenega stanja (iste diagnoze) odvisna predvsem od dejanskega poteka zdravljenja, kot je na primer potreba po uvedbi respiratorja zaradi dihalne stiske, intenzivna terapija itd.Glede na navedeno se lahko cene teh zdravljenj gibljejo od 1.800 evrov pa tudi do 32.400 evrov (ne glede na dolžino trajanja hospitalizacije). V Sloveniji namreč bolnišnice obračunajo ZZZS-ju akutne bolnišnične obravnave po t. i. skupinah primerljivih primerov (SPP), avstralski različici "Diagnostic related groups" (DRG sistem) (1 bolnišnični primer - sprejem in odpust) po eni izmed 665 SPP šifer glede na (vodilno) diagnozo pacienta, glede na obseg oz. potek konkretnega bolnišničnega zdravljenja in glede na diagnostične ter terapevtske posege, ki so bili izvedeni, še pojasnjujejo v zavodu.