Vrglo vas bo: toliko Slovencev verjame, da je cepljenje poskus nadzora nad populacijo

Nenavaden prizor, ki so ga videli novomeški policisti: ni znal pojasniti izvora mesa

Novomeški policisti so 24. decembra med kontrolo prometa na Dolenjem Kronovem ustavljali 49-letnega voznika renaulta lagune, ta pa znakov ni upošteval in je s pospešeno hitrostjo nadaljeval vožnjo. Voznika so le ustavili in ugotovili, da v avtomobilu prevaža večjo količino mesa in mesnih izdelkov, za katere ni znal pojasniti izvora. Kasneje so šentjernejski policisti ugotovili, da je