Primite se za denarnico: cene za meso bodo skočile v nebo

Meso se bo na trgovskih policah kmalu občutno podražilo, saj so se podražile vse surovine za proizvodnjo mesa, kot je koruza, ki je dražja za 50 do 70 odstotkov, embalaža, energija in delovna sila. Goveje, svinjsko in piščančje meso naj bi se tako podražilo za 10 do 15 odstotkov, je za STA ocenil direktor Celjskih mesnin Izidor Krivec.

Cena svinjskega mesa je trenutno stabilna, a se bo konec leta ali v začetku prihodnjega leta tudi to meso občutno podražilo, pravi Krivec, saj so cene koruze in soje za prehrano prašičev precej narasle.

Na vprašanje, zakaj svinjina v Sloveniji ostaja neprodana, zaradi česar bi se morala poceniti, je Krivec odgovoril, da Slovenija svinjsko meso izvaža v zahodno Evropo, ta pa potem svinjino izvaža na Kitajsko. Kar nekaj evropskih držav, vključno z Nemčijo, pa že nekaj časa svinjskega mesa zaradi afriške kuge ne izvaža na azijske trge.

Za podražitev kriva višja cena hrane

Slovenskim pridelovalcem svinjskega mesa se izvoz na azijske trge zaradi visokih logističnih stroškov ne izplača, je pojasnil Krivec. Po njegovi oceni obstaja možnost, da bo Kitajska kmalu postala bolj samooskrbna pri proizvodnji svinjskega mesa, saj na veliko gradi nove hleve, ne glede na to, da ima precejšnje težave v oskrbi z elektriko.

Glede podražitve piščančjega mesa je Krivec pojasnil, da se bo tudi to meso kmalu podražilo za okoli 10 odstotkov, saj se draži repromaterial oz. koruza, žitarice in soja.

Dejal je tudi, da pogajanja o dvigu cen s trgovci še potekajo, pričakuje pa, da bodo tudi trgovci prevzeli del stroškov, da podražitve ne bodo še večje.