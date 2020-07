Vremenu se je zmešalo: zjutraj namerili le 3 stopinje

Po vsej Sloveniji smo se zbudili v precej hladno jutro. Kot je poročal Val 202, so na Babnem polju izmerili pičle tri stopinje. Sveže je bilo tudi v Logarski dolini, Ratečah in Ilirski Bistrici. Najtopleje je bilo na Obali, a tudi tam le okoli 10 stopinj Celzija.



Danes bo jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 29 °C.



Jutri bo pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, ob morju 17, najvišje dnevne od 27 do 32 °C.



V petek bo precej jasno in vroče. V soboto se bo po jasnem jutru čez dan od severa pooblačilo. Padavine, sprva plohe in nevihte, bodo zajele vso Slovenijo. Zapihal bo veter severnih smeri, na Primorskem zvečer burja.