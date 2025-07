Vremenu se je zmešalo! Temperature podivjale v obe smeri, ponekod izmerili celo minus

Slovenijo je danes zjutraj zajel izjemen temperaturni razpon. Vremenoslovec Blaž Šter z Agencije RS za okolje (ARSO) je na družbenem omrežju X razkril osupljive jutranje podatke.

Najnižja temperatura današnjega jutra je bila izmerjena v mrazišču Mrzla Komna, kjer je termometer pokazal neverjetnih -2 °C. Tudi na Babnem Polju, ki je znano po svojih hladnih nočeh, se je temperatura spustila do 6,8 °C.

V Mrzli Komni -2 °C, v Kopru 24,7 °C že zjutraj

»Ob suhi zračni masi se je zrak v notranjosti Slovenije prijetno ohladil. Na Babnem polju do 6,8 °C, v mrazišču Mrzla Komna celo -2 °C. Nasprotno zelo toplo jutro ob burjici na Primorskem. V Kopru najnižja temperatura 24,7 °C. Sedaj pa izberi? Čez dan bo znova suha vročina,« je zapisal Šter, namigujoč na možnost, da si lahko vsakdo izbere svojo vremensko izkušnjo – med gorsko svežino ali primorsko vročino.

In kako bo čez dan? Blaž Šter napoveduje, da bo sončno in znova zelo vroče, najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 34, na Goriškem ob šibki burji do 37 stopinj Celzija.

V četrtek bo sončno in vroče, pozno popoldne v Alpah ni izključena kakšna nevihta. Jutranje temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne od 32 do 36 stopinj Celzija.

V petek dopoldne bo še večinoma sončno in vroče. Popoldne se bodo v notranjosti pojavljale krajevne plohe in nevihte, ob tem bo zapihal severni veter. V soboto bo dokaj sončno, vročina bo v notranjosti popustila.