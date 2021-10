Vremenski preobrat: takšne spremembe so redke

Oblačno bo

Na Agenciji za okolje Republike Slovenije (Arso) so pojasnili, kako to, da se je vremenska napoved za minuli konec tedna nenadoma spremenila. Kot so pojasnili, se takšne spremembe v vremenski napovedi zgodijo redko.Še v petek je namreč kazalo, da bosta nedelja in ponedeljek deloma sončna in suha, burja na Primorskem pa naj bi oslabela. V soboto se je vremenska napoved za prihodnje dva dni popolnoma spremenila. Kaj se je zgodilo?»Že od pretekle srede se nad Sredozemljem zadržuje ciklonsko območje, ki je le počasi slabelo. Ob koncu tedna je prišlo do neobičajne vremenske situacije, v višinah je od severovzhoda prišlo do novega prodora hladnega zraka, kar je oživilo ciklon nad Sredozemljem – zračni tlak se je ponovno znižal. Oblika in lega tega višinskega območja s hladnim zrakom se je ob koncu tedna zelo spreminjala, kar je vplivalo na lego ciklona,« so zapisali.Pri Arsu so še zapisali, da so »modelske napovedi meteorologom prognostikom zgolj v pomoč pri pripravi meteoroloških napovedi, za čimbolj točne napovedi so potrebne tudi dolgoletne izkušnje in izobraževanja za pravilno interpretacijo modelskih napovedi«. »Dežurni meteorolog prognostik stalno spremlja trenutne razmere in morebitna odstopanja od modelskih napovedi ter večkrat na dan obnovi napoved glede na trenutne razmere. Priporočamo, da ob spremljanju avtomatsko generiranih napovedi v številnih aplikacijah spremljate tudi napovedi prognostikov,« so še dodali.Ponoči bo zmerno do pretežno oblačno. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 6, na Primorskem do okoli 8 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.V torek bo sprva večinoma oblačno. Popoldne se bo oblačnost trgala, možna bo kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem do 18 stopinj Celzija.V sredo zjutraj bo ponekod prehodno rahlo deževalo. Čez dan bo na Primorskem delno jasno, drugod bo spremenljivo oblačno s kratkotrajnimi manjšimi plohami. Na Primorskem bo zapihala šibka burja, drugod prehodno severovzhodni veter. V četrtek bo večinoma sončno s šibko burjo na Primorskem.