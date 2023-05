Vremenski preobrat: takšno vreme nas čaka

Po nekaj dneh obilnih padavin, ki so številnim zagrenile majske dneve, je končno tukaj sonce. Nedelja se je začela z njim in se bo tudi nadaljevala. Popoldne in zvečer, tako vremenoslovci Agencije RS za okolje (Arso), svarijo pred plohami in nevihtami. Čez dan bodo temperature dosegle do 25 stopinj Celzija, ob morju celo 28.

V novi teden bomo vstopili s povečini sončnim vremenom, ponovno pa bodo sredi dneva in popoldne možne posamezne plohe in nevihte. »Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14, na Primorskem ob šibki burji do 19, najvišje dnevne od 22 do 26, na Primorskem do 28 °C,« napovedujejo meteorologi.

V torek se bo nadaljevalo večinoma sončno vreme, v severni in zahodni Sloveniji se bo nekoliko povečala verjetnost popoldanskih ploh in neviht. V sredo nas čaka bolj spremenljivo vreme s plohami in nevihtami.

Kakšno vreme izračuni napovedujejo za prihodnjih deset dni, poglejte v spodnji razpredelnici.