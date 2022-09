Vremenoslovec Šter: Prihaja obsežna zaloga polarne zračne mase

Po suhem in vročem poletju počasi prihaja jesen. Temperature se bodo pošteno spustile že konec prihodnjega tedna. Vremenoslovec Blaž Šter namreč napoveduje, da nas bo ob koncu prihodnjega tedna dosegla obsežna zaloga polarne zračne mase.

Napoveduje konkretno ohladitev in konec vročine za nekaj časa. Pravi tudi, da se bo pred prihodom polarne fronte še otoplilo, od četrtka naprej pa bo tudi nevihtno.

Usodo letošnje jeseni je po napovedih ljudskega vremenarja Dušana Kaplana zapečatil letošnji 25. julij, ko je godoval sv. Jakob. »Če je sv. Jakoba lep, mrzli bodo svetki (božični), a obilna bo jesen, je znano vsem ljudem,« pravi stari pregovor. Tistega dne nam sonca ni primanjkovalo. Kaplan dodaja še en pregovor: »Kakor sv. Jakoba dopoldne vremí, tako bo tudi pred božičem te dni.«

Preberite še: Ljudski vremenar Dušan Kaplan svari: Pripravite se, prihaja sibirska zima

Kakšna nedelja nas čaka?

Danes bo večinoma sončno, popoldne bo v notranjosti države nastala kakšna ploha ali nevihta. Najvišje temperature bodo od 20 do 24. V nov teden nas bo prebudilo megleno jutro. Jutranje temperature bodo od 6 do 12, najvišje dnevne pa od 22 do 27.

Preberite še: Evropo čaka drugačna zima, kot smo jih vajeni: dva modela pokazala enak rezultat