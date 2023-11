Vremenoslovec Blaž Šter: Ni še konec, pride v petek in soboto

»Danes smo bili pa enkrat za spremembo res na sončni strani Alp. Dosegel nas je suh severni fen, ki je pognal vlago dol, temperaturo pa gor. Le za morski del Primorske se ni sešlo. Ponovno najtopleje v Črnomlju, do 19,4 stopinje Celzija. Kjer najbolj ogreje tako ob severnem, kot ob JZ fenu,« je v sredo na družabnem omrežju X zapisal vremenoslovec Blaž Šter.

Po njegovih besedah ga še ni konec. Dosegel naj bi nas tudi v petek in soboto, le da bo takrat približno pet stopinj hladneje.

In kaj pravzaprav sploh je severni fen? Ko zrak zaradi obilnih padavin v severnih Alpah izgubi precej vlage, se na južno stran, torej na slovensko stran Alp, spušča kot fen, ki je kljub severni smeri razmero topel, sunkovit in suh veter, ki se spušča v zavetrne doline in kotline. Takšnemu vetru vremenoslovci pravijo fen.

V naših krajih naj bi se najpogosteje pojavljal na območju doline Save Bohinjke, pod Karavankami, v Kamniško-Savinjskih Alpah, pod Pohorjem, v dolini Krke in tudi drugje. V zimskem času lahko sproži plazove.

Lečasti oblaki

Ob fenu se na nebu pogosto pojavijo lečasti oblaki, ki so najpogosteje vidni v gorskih regijah. Tvorijo se zaradi zračnega toka, ki teče v nasprotne smeri. Na spletni strani neurje.si so zapisali, da »gora prisili topel in vlažen zrak, da se pomakne preko gore, kjer se zrak v tem procesu ohlaja in kondenzira, kar tvori oblake. Ko se zrak premakne navzdol po zavetrni strani gore lahko oblak izhlapi nazaj v paro. Kar ostane, se oblikuje v oblake lečaste oblike ali lentikularne oblake nad vrhom gore, kjer se je vlažen zrak kondenziral v kapljice. Zaporedni valovi zračnih mas, ki udarijo ob gore tako, ustvarijo večplastno obliko oblakov, ki spominja na obliko krožnikov.«

Lečasti oblaki FOTO: Macbrianmun Getty Images/istockphoto

Kaj nas čaka?

Sicer pa vremenoslovci napovedujejo, da bo danes sprva jasno, popoldne se bo oblačnost od zahoda povečala. Zvečer so možne manjše krajevne padavine. Ponekod bo pihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem do 18 stopinj Celzija.

V petek bo sprva pretežno oblačno, ponekod bo še rahlo deževalo. Čez dan se bo delno zjasnilo. Zapihal bo okrepljen severni do severozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 2 do 8, v alpskih dolinah okoli 0, ob morju okoli 12, najvišje dnevne od 9 do 15 stopinj Celzija.

V soboto bo sončno s hladnim jutrom. Čez dan bo še pihal severozahodnik. V nedeljo bo po jasnem in hladnem jutru oblačnost čez dan naraščala.