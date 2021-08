Gorijo alarmi: prihajajo neurje, toča in ohladitev

Večji del Slovenije bodo zajele nevihte

V več občinah vzhodne polovice države danes nadaljujejo odstranjevanje posledic nedeljskega neurja. Močan veter je odkrival strehe in podiral drevesa , danes zvečer pa bodo večji del države znova zajele močne padavine in nevihte. Na portalu Neurje.si svarijo tudi pred točo.Popoldne bo večinoma sončno, pihal bo južni do jugozahodni veter. Proti večeru se bodo od severa začele pojavljati plohe in nevihte, ki bodo tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 35, v alpskih dolinah okoli 27 stopinj Celzija.Ponoči se bodo padavine, sprva bodo vmes tudi nevihte, prehodno razširile nad večji del države. Zapihal bo okrepljen severni veter, občutno se bo ohladilo. Jutranje temperature bodo od 11 do 18, na Primorskem do 20 stopinj Celzija.Jutri bo sprva pretežno oblačno, krajevne padavine bodo dopoldne od severa ponehale. Popoldne se bo razjasnilo, najkasneje na jugovzhodu. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 25, na Primorskem okoli 28 stopinj Celzija.