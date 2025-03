Vremenoslovci za jutri izdali oranžni alarm, v teh delih bo najhuje

Čeprav smo šele sredi marca, je vreme zadnje dni že povsem aprilsko, predvsem z izmenjavanjem obdobij dežja, tudi nalivov, in sonca. Deževno vreme se bo po napovedih Agencije RS za okolje (Arso) nadaljevalo tudi danes in v naslednjih dneh, za jutri pa so na Arsu zaradi močnih padavin izdali celo oranžen alarm. Ta velja ves dan za osrednjo in jugozahodno Slovenijo. Na jugozahodu in severovzhodu bo tudi močno pihalo, medtem ko v gorskem svetu severozahodne Slovenije obstaja nevarnost snežnih plazov.

Meja sneženja se bo na severu približala višje ležečim alpskim dolinam.

Danes bo sicer po napovedih vremenoslovcev spremenljivo oblačno, več sonca bo v vzhodnih krajih. Pihal bo okrepljeni jugozahodni veter, dnevne temperature pa se bodo gibale med 12 in 17 stopinj Celzija. Ponoči se bo dež okrepil in proti jutru z zahoda razširil proti vzhodu. Meja sneženja se bo na severu približala višje ležečim alpskim dolinam.

Deževalo bo ves dopoldan, v popoldanskih urah bodo padavine prehodno ponehale, ponovno se bodo okrepile zvečer, ko se bo dež od juga razširil nad vso državo. Temperature bodo sicer precej spomladanske, zjutraj med sedem do deset stopinj Celzija, v alpskih dolinah okrog ene nad ničlo, čez dan pa se bo ogrelo na devet do 16 stopinj.