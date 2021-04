Vremenoslovci svarijo pred mrazom

Sneženje, ki je zajelo Slovenijo, je popoldne ponehalo, vremenoslovci pa že svarijo pred mrazom. V prihodnjih dneh bo udarila tudi pozeba. Arso je za jugozahod Slovenije zaradi snežnih padavin za danes izdal oranžno vremensko opozorilo, zaradi nizke temperature za sredo za vsa območja Slovenije, razen za severovzhod, za četrtek pa še zaradi nizke temperature za celotno državo.Najnižje jutranje temperature bodo od –8 do –3, ob morju okoli 0, v alpskih dolinah ter v mraziščih Notranjske in Kočevske okoli –12 stopinj Celzija.V sredo bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, zjutraj bo ponekod po kotlinah megla. Sredi dneva in popoldne bodo nastajale kratkotrajne, predvsem snežne plohe. Popoldne bo prehodno zapihal severozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 4 do 9, na Primorskem do okoli 11 stopinj.Kjer se bo sneg obdržal, bodo v prihodnjih dneh po napovedih tudi najnižje jutranje temperature. Nizke temperature v tem letnem času pa s seboj prinašajo nevarnost pozebe, za katero je najobčutljivejše cvetoče sadno drevje.